Bien reza el dicho popular «una de cal y otra de arena». Durante varias semanas hemos reseñado varias filtraciones de novedades que podrían llegar a WhatsApp en breve. Ahora toca hablar de lo malo, porque la Unión Europea acaba de darle un ultimátum a la app de mensajería luego de no atender llamados de atención previos. Sí, podría pasar eso que estás pensando en este momento, porque WhatsApp podría cerrar en Europa tras la amenaza de la UE.

La Comisión Europea y la RCPC dan un ultimátum a WhatsApp: respondan o esperen sanciones

A través de un comunicado, la Unión Europea informó a Meta de que tienen solamente un mes para responder a las solicitudes hechas desde principios de año a WhatsApp. Un mes, no más. La comunicación viene firmada por la Comisión Europea y la Red de Cooperación para la Protección del Consumidor y es claramente un ultimátum.

Según la RCPC, el uso que WhatsApp le da a los datos de sus usuarios no es totalmente transparente. De hecho, se insta a la plataforma a declarar si gana dinero vendiendo estos datos y cómo lo hace, un tema bastante delicado. Aparte, los términos de uso de la plataforma tampoco son claros, por lo que la aplicación deberá indicar cómo pretende avisar a sus usuarios sobre futuros cambios en sus políticas.

Aunque pueda parecerlo, este ultimátum de Europa no llega de la nada. Desde principios de año, la UE y la RCPC vienen solicitando respuestas a WhatsApp sobre las cuestiones que listamos arriba. Todo ello, con la finalidad de poner orden a estos asuntos y saber si la app puede seguir operando en el continente con normalidad (o si debe hacer cambios).

No obstante, Meta se ha hecho la vista gorda al respecto, respondiendo solamente a una parte de las solicitudes. La UE y la RCPC se cansaron de que esto sucediera y de esperar, así que decidieron soltar al policía malo. ¿Qué es lo que pasará si WhatsApp no cumple con esta última solicitud? Es lógico pensar que la Unión Europea echaría a WhatsApp del continente y le prohibiría operar en él, pero quizás lo primero serán algunas sanciones monetarias. Realmente no sabemos lo que sucederá, así que toca esperar.

¿De dónde viene el problema de WhatsApp con Europa?

Hablar del cierre de WhatsApp en toda la Unión Europea son palabras mayores, pero ¿a qué responde todo este embrollo? ¿Por qué hay tanto jaleo alrededor de WhatsApp y la UE? Como ya adelantamos: uso que la plataforma le da a nuestros datos.

Hace casi año y medio, WhatsApp generó un escozor enorme entre sus usuarios debido a su nueva política de privacidad y uso de datos. Palabras más, palabras menos, el problema estaba en que Meta avisaba que tus datos de WhatsApp iban a compartirse con Facebook, Instagram y otras plataformas de este conglomerado. Aparte, te iban a limitar el uso de la aplicación si no aceptabas pasar por el aro.

La que se armó fue tal, que WhatsApp tuvo que retrasar reiteradas veces esta política, retractarse con las penalizaciones por no aceptarla y más. Esta noticia tuvo tanto impacto, que hasta la Unión Europea intervino y recordó que en el continente existe el Reglamento General de Protección de Datos (GRPD). Esta normativa limita el uso que las empresas pueden darle a los datos de los usuarios y expresamente prohíbe que dicha información salga del continente.

Esto para WhatsApp es un problema enorme, porque para nadie es secreto que esta empresa gana dinero justamente con los datos de sus usuarios. Al no poder llevar esos datos a Estados Unidos u otros países, gran parte del negocio se cae.

De hecho, el impacto es tal que Facebook e Instagram llegaron a insinuar que podrían dejar de funcionar en la UE si esto no cambiaba de alguna manera. Esto evidentemente no sucedió, pero ahora es la propia UE quien amenaza con hacerlo.

