Hace menos de un mes WhatsApp anunció, confirmó y hasta “alertó” a todos los usuarios en el mundo que, si no aceptaban sus condiciones no iban a poder realizar llamadas, ni tampoco ver su lista de contactos. Anuncio que hoy no tiene ningún tipo de validez, pues la compañía dio marcha atrás (una vez más).

Según lo explicado por un representante de la compañía a un medio de noticias estadounidense, WhatsApp decidió retroceder tras mantener algunas conversaciones con autoridades y expertos en materia de privacidad. No obstante, no han especificado cuáles fueron los consejos o advertencias que han recibido por parte de esas autoridades y expertos.

WhatsApp no sabe qué hacer, y es así como lo ha demostrado en los últimos meses

A principios del mes de mayo de este año, WhatsApp informó que iba a empezar a limitar las funciones antes del 15 de mayo si los usuarios no aceptaban su nueva política de privacidad. Esto disgustó al 90% de la comunidad que usa la app de mensajería, pues fue tanto el revuelo causado que Telegram y WhatsApp discutieron en Twitter sobre este tema.

Si bien WhatsApp seguía firme con su postura, la compañía decidió extender el plazo hasta finales del mes de mayo, algo que evidentemente quedó en la mismísima nada, ya que hoy se dio a conocer que esta decisión queda “aplazada” indefinidamente.

Aún se desconoce si en algún momento WhatsApp volverá al ataque para que todos los usuarios acepten las nuevas condiciones de uso. Lo que sí se sabe es que muchos ya las han aceptado, por lo que la compañía no ha salido perdiendo en lo absoluto. Es más, aquellos que no han aceptado estas condiciones, son minoría, por lo que no le supondría ningún tipo de “problema” a WhatsApp dejar las cosas tal y como están.

Sin mucho más que añadir al respecto, si fuiste uno de los millones de usuarios que le han dado “No acepto” al mensaje sobre las nuevas condiciones de WhatsApp que apareció en la pantalla de tu móvil, no deberías preocuparte (de momento), ya que podrás seguir usando todas las funciones sin ningún tipo de limitación.

