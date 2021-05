Que la gente discuta en Twitter es el pan de cada día. Pero que lo hagan las dos aplicaciones de mensajería más importantes del mundo es… ¡bastante gracioso! Eso fue lo que pasó con Telegram y WhatsApp que tuvieron una curiosa pelea pública en la red social del pajarito. El que comenzó la discusión fue Telegram (como siempre) publicando un meme que atacaba directamente a WhatsApp y su nueva política de privacidad. Pasemos a ver el meme en cuestión para ahondar en este nuevo episodio de la eterna batalla entre WhatsApp y Telegram.

Así fue la infantil pelea entre WhatsApp y Telegram que tuvo lugar en Twitter

Para entender el meme, es necesario entender el contexto que seguramente ya lo sabes, pero vale la pena recordarlo. WhatsApp anunció a principios de este año un cambio en sus políticas de privacidad que los usuarios debían aceptar si querían seguir usando la app. Dicho cambio forzaba a los usuarios a compartir sus datos de WhatsApp con Facebook, Instagram y otras apps de la compañía. La fecha límite para aceptar esta nueva política era el 15 de mayo. Si no la aceptaste, no eliminarán tu WhatsApp aún, pero no te permitirán ver tus contactos ni llamar.

Pues bien, el 14 de mayo, la cuenta oficial de Telegram en Twitter decidió incendiar la red social con el memazo que ves aquí arriba. Sin decir una palabra, y aprovechando una infografía de la evolución del icono de papelera de Windows, Telegram dijo al mundo que es momento de mandar a la basura a Facebook y WhatsApp. Hacer este tipo de ataques a WhatsApp no es algo nuevo para Telegram. En 2019, Telegram se burló de WhatsApp por su aumento del límite de archivos a 100 MB y cada tanto señala sin tapujos las malas prácticas de la app de Facebook.

.@WhatsApp Our users know how things work, and have the open source apps to PROVE it. You… talk to the screenshot 🤚 it says you’re lying. pic.twitter.com/aSUotBGWh0 — Telegram Messenger (@telegram) May 15, 2021

WhatsApp no suele contestar a Telegram, pero esta vez parece que la ofensa les dolió. Unas horas más tarde, la aplicación de mensajería respondió con otro meme y el siguiente mensaje: “el administrador de Telegram: …y lo que la gente no sabe es que nuestra app no ofrece cifrado de extremo a extremo por defecto“. Si fuera verdad, habría sido un zasca épico. Pero esta réplica es otro engaño más de Facebook, pues los mensajes en Telegram sí están cifrados de forma predeterminada.

Obviamente, la gente de Telegram vio en esta repuesta otra oportunidad para hundir aún más la reputación de WhatsApp y respondieron lo siguiente: “nuestros usuarios saben cómo funcionan las cosas, y tienen las aplicaciones de código abierto para PROBARLO. Tú… habla con el pantallazo 🤚 dice que mientes“. Como puedes ver en el tuit de arriba, esta respuesta de Telegram viene acompañada de una captura de pantalla que explica que los mensajes de WhatsApp realmente no están protegidos pues las copias de seguridad sin cifrar de los mismos están en manos de Apple, Google o incluso WhatsApp.

Telegram supera a WhatsApp hasta en las redes sociales

Asimismo, Telegram sacó pecho diciendo que sus apps son de código abierto, por lo que sus usuarios pueden verificar que todo lo que dicen es cierto viendo el código fuente de su plataforma. Hacer esto no es posible con WhatsApp, ya que es un software propietario (de código cerrado). Y hasta aquí llegó la discusión: WhatsApp no quiso seguir respondiendo.

Está claro que Telegram fue el vencedor, pero de todas formas coméntanos… ¿Cuál app crees que salió más mal parada de esta discusión? ¿Telegram con ese primer meme tan digno de una batalla de adolescentes? ¿O WhatsApp mintiendo y exponiendo las bondades de Telegram?