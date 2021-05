WhatsApp comenzó este año con muy mal pie, pues anunciaron una nueva política de privacidad bastante polémica. Y es que básicamente querían forzar a los usuarios a compartir sus datos de WhatsApp con Facebook, Instagram y otras apps de la compañía. Si no aceptabas, no podrías seguir usando WhatsApp. Por suerte, la compañía se retractó debido a la gran fuga de usuarios que experimentaron durante esa fatídica semana. Pero la cosa no quedó ahí.

Facebook en realidad solo retrasó la fecha límite que tienen los usuarios para aceptar su nueva política de privacidad hasta el 15 de mayo. Ahora bien, ¿qué pasará exactamente el 15 de mayo? ¿Facebook eliminará las cuentas de WhatsApp que no hayan aceptado los nuevos términos? Aún no hay un pronunciamiento oficial al respecto, pero recientemente surgió un informe que sugiere que WhatsApp eliminará la fecha límite por completo, pero no sin consecuencias severas para aquellos que no acepten la nueva política.

WhatsApp no eliminará tu cuenta si no aceptas su nueva política, pero te limitará hasta que te rindas

De acuerdo a Press Trust of India, WhatsApp no eliminará ni expulsará a ningún usuario de la app el 15 de mayo por no aceptar su nueva política de privacidad. Sin embargo, la misma fuente asegura que la compañía enviará recordatorios a los usuarios para que acepten durante las próximas semanas. Es decir, WhatsApp seguirá insistiendo para que compartas tus datos con Facebook y sus apps.

Lo más interesante de todo esto es que WhatsApp confirmó a Android Central que, si bien es cierto que no borrarán ninguna cuenta de inmediato, los usuarios que no acepten la nueva política quedarán con “una cuenta limitada en funciones” hasta que lo hagan. Para ser más exactos, quitarán el acceso a la lista de chats y solo dejarán la posibilidad ver y responder a las notificaciones, así como responder a las llamadas de voz y vídeo. Esta es la medida que aplicarán a corto plazo.

A largo plazo, los usuarios que sigan usando WhatsApp sin aceptar la nueva política de privacidad, perderán también el acceso a notificaciones y llamadas entrantes por lo que su cuenta de WhatsApp quedará inservible. Se espera que esto ocurra al cabo de unas semanas después del 15 de mayo. En resumen, Facebook seguirá adelante con la nueva política de privacidad de WhatsApp y no la piensan revertir de ninguna manera.

Llegó el momento de elegir: WhatsApp o tu privacidad

Ahora bien, vale la pena aclarar que esta noticia surgió de la India y por lo tanto no ha quedado del todo claro si la eliminación de la fecha límite solo aplica a usuarios de dicho país. Recordemos que el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de la India presentó una contra-declaración en el tribunal superior para evitar que sus ciudadanos acepten esta actualización de la política de privacidad de Facebook.

De cualquier manera, lo más seguro es que WhatsApp ejecute esta estrategia en todo el mundo por igual. Eso sí, la limitación de las cuentas que no acepten la nueva política de privacidad se irá produciendo de forma gradual y no al mismo tiempo para todos los usuarios. Así que ya va siendo momento de plantearte si aceptar compartir tus datos de WhatsApp con Facebook o dejar de usar WhatsApp. Si prefieres esto último, aquí tienes las 3 mejores alternativas a WhatsApp en la actualidad.