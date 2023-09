¿Te imaginas poder hablar con tus amigos de Telegram, Signal, WeChat y Line desde WhatsApp? Pronto será posible, ya que la app está trabajando en esta nueva función por una exigencia impuesta por la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea. Se espera su implementación para el año 2024, inicialmente en Europa.

Esta medida tiene el potencial de brindar una mayor interoperabilidad entre plataformas de mensajería, ofreciendo a los usuarios europeos una experiencia más amplia y conectada. Su expansión a otras regiones del mundo parece poco probable en el corto plazo debido a las diferencias regulatorias y técnicas.

La última actualización beta de WhatsApp para Android (versión 2.23.19.8) introdujo una nueva pantalla llamada Chats de terceros, según WABetaInfo. Aunque no está funcional ni accesible para los usuarios por ahora, su nombre sugiere que podría ser el primer paso hacia la compatibilidad multiplataforma de la aplicación de mensajes cifrados de Meta.

Esta actualización llega poco después de que la Comisión Europea confirmara que Meta, propietario de WhatsApp, debe permitir la interoperabilidad con aplicaciones de mensajería de terceros para marzo de 2024, según la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la UE. WABetaInfo compartió una captura de pantalla de la mencionada pantalla en un tuit:

