Tras el lanzamiento de la nueva versión de WhatsApp para tablets Android, los desarrolladores han comenzado a implementar nuevas funciones y características a su app de mensajería para adaptarla a los dispositivos de gran pantalla. En la versión beta 2.23.9.20 de WhatsApp se ha descubierto una nueva función llamada «side-by-side» que permitirá pasar de una conversación a otra sin perderle la pista a los chats activos.

De momento, esta función solo está disponible para algunos usuarios beta testers de WhatsApp, pero se espera que llegue a todos en las próximas semanas. Enseguida te enseñamos a activarla y cómo funciona.

Qué es «side-by-side» en WhatsApp para tablets y cómo se activa

«Side-by-side» es un modo de WhatsApp para tablets que divide la aplicación en dos partes: en una tienes la lista de chats y en la otra tienes el chat que desees abierto. De esa manera, puedes estar conversando con alguien y ver si te llegó un nuevo mensaje en otro chat de un solo vistazo, sin necesidad de salir del chat activo. Para activar esta función o modo, lo único que debes hacer es lo siguiente:

Abre WhatsApp y toca los tres puntos de la esquina superior derecha.

de la esquina superior derecha. Selecciona Ajustes .

. Ve a Chats y activa la función «Side-by-side«.

Si no te gusta cómo se ve WhatsApp así, puedes desactivar la función siguiendo los mismos pasos anteriores. Algunos no prefieren esta vista doble de WhatsApp porque les resulta muy distractora o estresante, o porque simplemente no suelen chatear con varias personas a la vez en WhatsApp. Es cuestión de gustos y estilos de vida. Así que pruébalo y decide por tu cuenta.

Esta es una de las tantas funciones que ha añadido WhatsApp recientemente, la cual cada vez se está alejando más de aquella aplicación de mensajería simple y minimalista que nos enamoró en su momento. Ahora se parece más a Telegram con las opciones de usar un mismo WhatsApp en varios móviles a la vez, de añadir una descripción a los mensajes reenviados, de bloquear chats individuales, entre otras cosas.

Coméntanos… ¿cómo te parece mejor WhatsApp? ¿Con el modo side-by-side o sin él?

Fuente | WABetaInfo