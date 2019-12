Para nadie es un secreto que mientras pasa el tiempo muchas aplicaciones pierden compatibilidad con las viejas versiones de Android. Sin duda alguna, se trata de una situación inevitable y realmente desagradable para algunos usuarios. Y ahora, se ha revelado que WhatsApp dejará de funcionar en tu móvil si no tienes Android 10.

Lamentablemente, la aplicación de mensajería comprada por Mark Zuckerberg dejará de funcionar en los dispositivos que no tengan Android 10. Así que si tu móvil no está actualizado con la última versión del sistema operativo, puedes irte despidiendo de WhatsApp e ir pensando en otras buenas alternativas como Telegram.

WhatsApp solo funcionará en Android 10

En la nueva versión de WhatsApp habrá características no compatibles con las versiones antiguas de Android. Debido a esto, algunos móviles como el Galaxy S7 o el Galaxy Note 7 no serán capaces de correr la popular aplicación de mensajería instantánea. Tampoco todos aquellos que todavía no hayan recibido Android 10 como el Xiaomi Mi 8, el Huawei Mate 10, etc.

Son muchos los móviles que se quedarán sin compatibilidad con WhatsApp, por ello deberías asegurarte de que el tuyo podrá actualizar a la última versión de Android. En el caso de que no sea de esta forma, tendrás que comprar otro smartphone para seguir usando la aplicación o buscar alguna otra herramienta que te ayude a mantenerte en contacto con todos tus amigos y familiares.

Sin duda alguna, estamos frente a una noticia muy dura. Son millones de personas las que se verán afectadas alrededor de todo el mundo. Es muy difícil de saber con exactitud cuántos usuarios se quedarán sin WhatsApp, pero no hay que ser adivino para entender que son demasiados.

Son millones de móviles los que no podrán actualizar a Android 10 oficialmente

Aunque WhatsApp deje de funcionar en los móviles con versiones inferiores a Android 10, Telegram seguirá brindando soporte a estos dispositivos. Como seguramente estás imaginando, este es el momento perfecto para que la aplicación rusa de mensajería logre captar nuevos usuarios. Pero siempre habrá quien prefiera comprar otro móvil antes de reemplazar a WhatsApp.

Si quieres más información al respecto, entonces échale un ojo al comunicado oficial de WhatsApp en el que explican los detalles técnicos de esta decisión.

Más información | Blog oficial de WhatsApp

Y tú, ¿tienes Android 10?