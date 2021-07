¿Te imaginas un móvil con cámara voladora? Suena a ciencia ficción pero VIVO podría hacerlo posible. Recientemente la empresa china de tecnología móvil VIVO ha introducido una patente con el diseño de un módulo de cámara que funcionará como un dron. Es difícil de creer pero VIVO ya lo ha diseñado.

La idea de una cámara en un dron no es nueva, lo que sí es nuevo es que este módulo vaya incluido en la carcasa del móvil. Imagínate un smartphone con el que puedas tomar fotos desde cualquier ángulo sin moverte del sitio. Si todo marcha bien, VIVO lo hará posible.

¿Cómo funcionará la cámara voladora de VIVO?

El dispositivo contará con dos cámaras, una principal y la secundaria. La cámara principal apuntará hacia el frente mientras que la secundaria enfocará hacia arriba. Además de estos dos sensores de cámara, el módulo contará con dos sensores infrarrojos de proximidad para evitar que choque contra las superficies.

Por supuesto, tendrá un sistema de propulsión tal cual como el de un dron actual, que se alimentará de una batería extra a la que incorpora el móvil. Así, el módulo podrá mantenerse activo una vez que salga del cuerpo del móvil. Otro aspecto importante que debes tomar en cuenta sobre esta cámara/dron para móviles es que deberá ser muy ligera y pequeña, para poder acoplarse al cuerpo del móvil sin afectar excesivamente el tamaño y peso del mismo.

De lograrse, sería algo de admirar en ingeniería, pero al mismo tiempo podría crear un problema de estabilidad una vez que esté en el aire, ya que incluso las corrientes más suaves podrían arrastrarlo. Para tener una mejor idea de cómo funcionará esta cámara voladora, aquí arriba puedes ver su diseño conceptual. Sin embargo, toma en cuenta que esta apenas es una patente, lo que puede significar que el diseño varíe un poco hasta lograr un móvil viable comercialmente.

Además, también puede pasar que esta idea nunca llegue a materializarse, como pasa con muchas patentes, o al menos no en un futuro cercano. Pero no te desanimes, esta no sería la primera vez que VIVO desarrolla un móvil tan innovador y futurista.

VIVO no es la única que ha estado trabajando en nuevas patentes

VIVO no es la única empresa china que recientemente ha estado trabajando en nuevas patentes. Aunque sin el mismo nivel de innovación, Xiaomi también ha introducido una patente para sus propias etiquetas inteligentes. Patente que fue aprobada el pasado 25 de junio y cuyos modelos podríamos ver dentro de poco.

Si algo queda claro es que las empresas tecnológicas siempre están buscando nuevas formas de innovar. Y en el caso de VIVO, esta empresa se ha destacado durante años por el desarrollo de móviles innovadores y de mucha calidad. Y aunque actualmente muchas personas no están familiarizadas con VIVO en Occidente, cada vez está haciendo más eco, sobre todo por móviles tan innovadores como el de esta patente.