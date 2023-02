Parece irreal que los últimos buques insignia de Google, la principal empresa desarrolladora de Android, estén presentando tantos problemas. Primero fue la rotura espontánea del cristal de la cámara, luego el botón de volumen que se caía y ahora muchos usuarios están reportando que sus Google Pixel 7 y 7 Pro se reinician solos después de reproducir un vídeo de YouTube. Evidentemente, este bug no ocurre con todos los vídeos, sino con uno en particular que viene de la película Alien: El Octavo Pasajero (1979).

Al parecer, este problema es similar al del fondo de pantalla que en 2020 estropeó varios teléfonos Android, pues los forzaba a utilizar el espacio de color RGB, en lugar del sRGB (que es el soportado por Android de forma nativa). En este caso, el fallo ocurre con el HDR del vídeo de YouTube debido a un error en la gestión de este tipo de contenido por parte de los Pixel 7.

El vídeo de la muerte que hace que los Pixel 7 y 7 crasheen y se reinicien

Para los desprevenidos, no está de más decir que si cuentas con un Google Pixel 7 o 7 Pro (o incluso cualquier otro móvil de Google) no reproduzcas el vídeo de arriba, ya que es el que causa el crasheo inesperado y posterior reinicio del dispositivo. El vídeo en sí no tiene nada de malo: es un clip de la mítica película Alien que puede reproducirse en una calidad altísima con resolución 4K y HDR.

De acuerdo a los reportes de los usuarios, este problema sucede solo cuando se reproduce el vídeo desde la app oficial de YouTube. Algunos usuarios pudieron replicarlo en sus Pixel 6 y Pixel 6a, aunque los reportes son variados. Eso sí, si el vídeo se pone en un navegador como Vivaldi (que hasta puede reproducirlo en segundo plano), el móvil no se reiniciará espontáneamente, independientemente del modelo que sea.

De momento, Google no se ha pronunciado al respecto, pero debido a la gran cantidad de reportes que hay en sitios como Reddit, suponemos que la gran G ya está al tanto y seguramente están trabajando en una solución. Dicha solución muy probablemente será una actualización que corrija el bug sin que tú tengas que hacer nada raro, así que asegúrate de mantener actualizado tu Google Pixel 7.