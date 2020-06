Parece mentira que un simple fondo de pantalla de un hermoso paisaje natural puede causar tantos problemas, pero así ha sido. En esta última semana son muchos los usuarios que han reportado a través de Twitter que su móvil Android se ha quedado colgado luego de poner una imagen (la que ves en el encabezado de este artículo) como fondo de pantalla. En realidad, lo que sucede es que el proceso System UI empieza a cerrarse constantemente haciendo imposible retomar el control del móvil.

La mayoría de usuarios afectados por este problema usan un móvil de Samsung, aunque algunas personas ya han reportado que también sucede con los Pixel de Google. El primero en advertir acerca de este curioso bug ha sido el popular filtrador Ice Universe. Lastimosamente, muchos usuarios no le creyeron: probaron el fondo de pantalla y su móvil terminó estropeado. Eso sí, por suerte, no todos los smartphones se ven afectados por este fondo de pantalla. A continuación, te explicamos más a fondo a qué se debe este problema y cómo solucionarlo.

¿Por qué un móvil Android puede estropearse con un fondo de pantalla?

Al parecer, el problema que hay con este polémico fondo de pantalla tiene que ver con su perfil de color, el cual hace que System UI (el proceso que se encarga de mostrar la interfaz de Android) entre en una especie de bucle en el que se cierra una y otra vez. Según recoge XDA-Developers, Davide Bianco (desarrollador principal de la ROM personalizada “POSP” basada en AOSP) señala que este fondo de pantalla en particular hace que algunos dispositivos Android se bloqueen al utilizar el espacio de color RGB, en lugar del espacio de color sRGB que es el que Android soporta de forma nativa.

Desde el punto de vista técnico, Bianco explica que, al usar el espacio de color RGB, lo que sucede es que el valor de la variable Y es más alto que los límites del histograma, haciendo que System UI se caiga. Según él, una posible solución es limitar el valor de Y para que siempre sea inferior a 256. Aunque, por supuesto, esto sería una solución para los que trabajan en el desarrollo de Android y no para los usuarios finales.

Por otra parte, desde 9to5Google nos explican que este problema solo afecta a dispositivos con Android 10 o versiones anteriores. Es decir, ya en las primeras versiones de Android 11 este inconveniente de los perfiles de colores se ha solucionado. Esto se debe a que en Android 11 el espacio de color de una imagen (si es RGB u otro formato no compatible) se convierte automáticamente a un formato soportado, mientras que en Android 10 no. Por tanto, el fondo de pantalla que ha causado tanto revuelo no es el único capaz de estropear tu móvil, sino también cualquier imagen que use el espacio de color RGB.

Mi móvil se ha estropeado con un fondo de pantalla, ¿cómo solucionarlo?

Aunque no todos los móviles son afectados, te recomendamos encarecidamente que no pruebes el fondo de pantalla de esta noticia. Igualmente, no uses ningún fondo de pantalla que te envíen por una fuente desconocida y sin solicitarlo, si no quieres que tu Android se dañe. De cualquier forma, si has sido víctima de este problema, primeramente te recomendamos reiniciar tu dispositivo en modo seguro. En algunos casos, esto cambia el fondo de pantalla y te permite eliminar la imagen que está causándote problemas.

Sin embargo, también es posible que reiniciando en modo seguro el problema no varíe. En ese caso, lo único que te queda es reestablecer de fábrica tu móvil, lo cual hará que pierdas todos tus datos. Aunque, si usas una custom ROM o tienes root, puedes usar la app de recovery para purgar los datos de imagen del fondo de pantalla.

Por último, te aconsejamos que, si realmente quieres usar un fondo de pantalla que sabes que dañará tu móvil, lo mejor que puedes hacer es tomarle una captura de pantalla y usarlo así. También serviría editarlo y cambiarle el formato, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, uses la imagen original.