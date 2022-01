¿Te gusta guardar todos tus chats de WhatsApp en Google Drive de forma ilimitada? Pues no es para menos, ya que esta es una de las grandes diferencias entre el WhatsApp de Android y el de iPhone. Por si no lo sabías, los respaldos de la app de Meta no se cuentan en los 15 GB de espacio gratuitos que te ofrece Drive. Pero todo indica que esta función llegará a su fin.

Y es que se filtró una parte del código de WhatsApp. Allí se puede ver que la aplicación habla de planes de almacenamiento limitados para tus chats en la nube de Google. Es por eso que todo indica que tu copia de seguridad de WhatsApp solo podrá ocupar 15 GB de espacio en Drive. ¡Quédate en la web y descubre todos los detalles de la noticia!

Tendrás que pagar si quieres una copia de seguridad de más de 15 GB para WhatsApp en Google Drive

Así lo reveló WABetaInfo. Las líneas de código de la app que muestran una limitación para los respaldos de archivos de los usuarios son estas:

Lo que más te sorprenderá de la imagen es el código 3. Este dice «Google Drive casi lleno». Por su parte, la línea de código número 13 tiene el aviso que todo el mundo quiere evitar: «Límite de Google Drive alcanzado».

Por ende, tal y como se filtró hace unos meses, está más que claro que la copia de seguridad de WhatsApp sí ocupará espacio en Google Drive.

Hasta ahora, no se sabe de qué manera se aplicará este cambio. Sobre el papel, hay dos posibilidades:

Que Google te deje una cuota gratis de almacenamiento que no se incluya en los otros 15 GB de Drive.

de Drive. Pero puede que los de Mountain View no te ofrezcan esta opción. Por lo tanto, la copia de seguridad de WhatsApp sí ocuparía parte del espacio gratis de tu nube de Drive. Y en caso de que tu respaldo supere los 15 GB, sí o sí tendrás que pagar para guardar más GB.

¿Y qué pasará con las copias de seguridad que hiciste antes del cambio? Pues puedes estar tranquilo, ya que estas no se borrarán. No obstante, si alguna supera los 15 GB, tal vez dejen de sincronizarse con tu nube. En caso de esto te suceda, deberás administrar los archivos de los respaldos viejos para que no pierdan la opción de ser guardados.

Sin dudas, este cambio le dará un giro de 180 grados a la popularidad de la app de la gran G. Tal vez, la pérdida de la función cause que las personas usen las alternativas a Google Drive para Android.

En todo caso, ¿tú qué piensas de esta noticia? Cuéntanos en los comentarios.