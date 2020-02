En octubre del año pasado, aquí en Androidphoria te explicamos un truco que permite activar la mensajería RCS en cualquier Android. Ese truco rápidamente se esparció por todo el Internet, permitiendo a todos los usuarios probar de forma anticipada la mensajería que sustituirá a los SMS y, potencialmente, a las apps de mensajería como WhatsApp o Telegram.

Sin embargo, tal como te explicamos en el artículo del truco, activar la mensajería RCS de esa forma no era muy seguro porque, al tratarse de un método no oficial, era posible que Google lo desactivara en cualquier momento. Pues bien, lo que sospechábamos se hizo realidad, ya que ahora Google en su página de ayuda ha anunciado que a finales de este mes eliminarán todos los métodos no oficiales que permiten activar la mensajería RCS. A continuación, te contamos todos los detalles al respecto.

El truco dejará de funcionar, pero la mensajería RCS seguirá activa en algunos países

De acuerdo al comunicado oficial de Google, aquellas personas que activaron la mensajería RCS con el truco mencionado, ya no podrán usarla a finales de este mes de febrero. Independientemente de la versión de la app Mensajes que tengan, las funciones de chat activadas de forma no oficial dejarán de funcionar, ya que Google está preparando el terreno para llevar la mensajería RCS a más regiones.

Eso sí, los usuarios que se encuentren en los países donde la mensajería RCS ya es oficial, podrán seguir usándola normalmente. Estos países son:

Estados Unidos.

Francia.

México.

Reino Unido.

España.

Aunque hay que decir que algunos operadores de telefonía móvil de estos países todavía no se han sumado a la mensajería RCS. Pero, al parecer, Google no está tomando en cuenta a las operadoras para esto, así que es posible que la mensajería RCS siga funcionando en tu móvil si vives en uno de los países que ya tienen soporte oficial, independientemente de la operadora de tu móvil. De cualquier forma, si surge alguna novedad, aquí en Androidphoria te mantendremos informado.