Xiaomi sigue trabajando sin parar en actualizaciones para sus distintos móviles. Aunque la compañía continúa actualizando sus dispositivos a MIUI 12.5, ya han anunciado la llegada de MIUI 13 en algún momento de este último semestre del año. Lo más probable es que se lance en China en las próximas semanas, pues ya se ha filtrado mucha información relacionada a esta nueva versión de la capa de personalización de Xiaomi.

Hace unos meses, nos enteramos de las 30 novedades que llegarán a los Xiaomi con MIUI 13 gracias a una publicación compartida por el equipo de desarrollo en el foro oficial Mi Community China. Ahora, se ha dado a conocer que todos los Xiaomi con Android 11 recibirán la actualización a MIUI 13. Por tanto, ya sabemos qué móviles Xiaomi, Redmi, POCO y Black Shark podrán actualizar a la nueva versión de MIUI. Enseguida te los mostramos.

Lista de todos los móviles Xiaomi, Poco y Black Shark que recibirán MIUI 13

Antes de nada, vale la pena mencionar que este listado que te presentaremos a continuación no es oficial. Es posible que algunos dispositivos que aparecen en esta lista no terminen actualizando, y que algunos otros que no aparecen sí lo hagan. Sin embargo, las probabilidades de que los siguientes móviles con Android 11 reciban MIUI 13 es bastante alta, así que échales un vistazo.

Móviles Xiaomi que actualizarán a MIUI 13

Xiaomi Mi Mix 4

Xiaomi Mix Fold

Xiaomi Mi Mix Alpha

Xiaomi Mi 11 (todos los modelos de esta serie)

Xiaomi Mi 10 (todos los modelos de esta serie)

Xiaomi Mi 10T (todos los modelos de esta serie)

Xiaomi Mi Note 10 (todos los modelos de esta serie)

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi 9 Pro / 5G

Xiaomi Mi 9 Explorer

Móviles Redmi que actualizarán a MIUI 13

Redmi Note 10 (todos los modelos de esta serie)

Redmi Note 9 (todos los modelos de esta serie)

Redmi 9 (todos los modelos de esta serie)

Redmi K40 (todos los modelos de esta serie)

Redmi K30 (todos los modelos de esta serie)

Redmi K20 Pro / Premium

Redmi 10X 4G / 5G / Pro 5G

Móviles POCO que actualizarán a MIUI 13

Poco F3 GT

Poco F3

Poco X3 Pro

Poco X3 NFC

Poco X3

Poco M3 Pro

Poco M2 Reloaded

Poco M2 Pro

Poco M2

Poco F2 Pro

Poco X2

Poco C3

Móviles Black Shark que actualizarán a MIUI 13

Black Shark 4 Pro

Black Shark 4

Black Shark 3 Pro

Black Shark 3

Black Shark 3S

Black Shark 2 Pro

Black Shark 2

En resumen, todos los móviles de 2021 de la marca y los que han actualizado a Android 11, recibirán MIUI 13. De todas formas, si tu smartphone no aparece en esta lista, no te preocupes pues es posible que más dispositivos se añadan dependiendo de lo que Xiaomi anuncie en los próximos días. Aquí te mantendremos informado.

Fuente | RPRNA