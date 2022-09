TikTok, al igual que las demás redes sociales, cuenta con ciertas normas que los usuarios están obligados a cumplir a menos que deseen que sus cuentas sean sancionadas.

Y aunque todos esperarían que estas normas son aplicadas para todas las cuentas de manera igualitaria, según un informe revelado recientemente, todo parece indicar que no es así.

El sistema de moderación de TikTok beneficia a las cuentas populares

Recientemente, un informe de Forbes reveló que TikTok cuenta con un sistema de moderación que beneficia a las cuentas con mayores seguidores.

Esta información fue revelada luego de que se filtrara un audio de una de las reuniones internas de la empresa. En este audio, un miembro del equipo de Confianza y Seguridad de TikTok reveló que cuentan con un sistema de moderación de dos niveles.

Básicamente, la empresa parece dar un trato especial a las cuentas con más de 5 millones de seguidores. Según la misma fuente, en el mismo audio se puede escuchar a uno de los miembros del equipo de TikTok diciendo que debe existir mayor indulgencia para este tipo de usuarios y que no se les puede tratar como si de cualquier cuenta se tratara.

TikTok ya se pronunció ante esta noticia y expresó que ellos no emplean un sistema de moderación de dos niveles. Sin embargo, no cabe duda que, en caso de ser cierto, podría significar muchos problemas para la empresa.

¿Por qué TikTok ofrecería un mejor trato a cuentas populares?

Está claro que el hecho de que exista este tipo de tratos preferenciales no es para nada justo. Sin embargo, viéndolo desde un punto de vista analítico, tiene sentido el hecho de que así sea.

Al final, estas cuentas con más seguidores representan un mayor ingreso para la empresa. Si una cuenta con más de 100 millones de seguidores no siguiera las normas y se tomarán las medidas correspondientes de suspenderla, eso implicaría una perdida significativa de ingresos para TikTok.

Por tanto, parece ser más fácil el hecho de hacerse la vista gorda ante estas situaciones para que sus bolsillos no se vean afectados.

Y aunque esta no es la primera vez que esta red social se ve envuelta en alguna polémica, no está de más mencionar que el audio filtrado de la reunión de TikTok no está disponible para el público. Así que, lo mejor será no sacar conclusiones apresuradas.