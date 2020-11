¿Tienes muchos seguidores en TikTok y tienes miedo de que su cuenta sea baneada por una tontería? Si tu respuesta es sí, has llegado al lugar indicado. Aquí te vamos a mostrar cuáles son las normas que tienes que respetar para que TikTok no te banee.

Desde ya te adelantamos que son varias las reglas que debes acatar para no tener ningún problema dentro de la plataforma de vídeos del momento. De igual forma, no hace falta que las sigas al pie de la letra, ya que TikTok quiere seguir creciendo y pocas veces toma la decisión de banear usuarios, incluso si se violaron algunas de las normas.

¿Cuáles son las normas de TikTok que debes respetar para no ser baneado?

Si bien TikTok posee una lista extremadamente extensa en la que muestra cuáles son las normas que deben respetarse para no ser baneado, aquí solo mencionaremos aquellas que no se suelen respetar. En otras palabras, casi el 95% de los usuarios que sufren algún tipo de baneo dentro de TikTok, lo hacen por no respetar alguna de las normas que te mostramos a continuación.

TikTok no permite subir contenido que contenga amenazas de cualquier tipo.

de cualquier tipo. No se permiten mensajes, comentarios, opiniones, análisis o recomendaciones de productos de los cuales no se tenga la licencia adecuada .

. Está terminantemente prohibido transmitir, subir, distribuir, almacenar o bien publicar cualquier tipo de material que infrinja los derechos de otras personas .

. Todos los usuarios dentro de TikTok deben evitar publicar material malicioso o potencialmente dañino para el resto de la comunidad.

o potencialmente dañino para el resto de la comunidad. El contenido que fomente el odio o que difame a cualquier persona (esté o no dentro de la plataforma) está prohibido.

o que difame a cualquier persona (esté o no dentro de la plataforma) está prohibido. Las publicaciones y comentarios que tengan contenido obsceno, ofensivo, pornográfico o sexista , están terminantemente prohibidos.

, están terminantemente prohibidos. Aquellos que intenten generar debates conflictivos serán sancionados.

TikTok les prohíbe a todos los usuarios utilizar o intentar acceder a la cuenta de otra persona sin su autorización . Si alguien accede a una cuenta y luego este es reportado, TikTok bloqueará la cuenta en cuestión.

. Si alguien accede a una cuenta y luego este es reportado, TikTok bloqueará la cuenta en cuestión. Está prohibido crear una identidad falsa , o bien robar la identidad de otra persona para crear una cuenta.

, o bien robar la identidad de otra persona para crear una cuenta. Cualquier tipo de intimidación o acoso hacia otras personas está prohibido.

hacia otras personas está prohibido. Tanto los comentarios como las publicaciones que promuevan material sexual, violento, discriminatorio por motivos de raza, discapacidad o inclinación sexual , tiene una pena que va desde 1 año de suspensión de la cuenta, hasta el bloqueo permanente de la misma.

, tiene una pena que va desde 1 año de suspensión de la cuenta, hasta el bloqueo permanente de la misma. Crear una cuenta falsa de una celebridad está prohibido . Solo pueden crearse cuentas del tipo “fan club”.

. Solo pueden crearse cuentas del tipo “fan club”. La utilización de un sistema o software que permita extraer datos de TikTok está penado con el bloqueo permanente de la cuenta.

está penado con el bloqueo permanente de la cuenta. La descarga de vídeos por medio de terceros está terminantemente prohibida.

Interferir con el buen funcionamiento de la plataforma es motivo de baneo permanente.

TikTok no es una aplicación de código abierto, cualquier modificación de la app resultará no solo en baneo, sino también en una demanda judicial por parte de la empresa.

Es obligatorio ser mayor de 13 años para poder acceder a TikTok. Una cuenta en la que un menor de 13 años sube vídeos o realiza comentarios, podría ser baneada de forma permanente.

para poder acceder a TikTok. Una cuenta en la que un menor de 13 años sube vídeos o realiza comentarios, podría ser baneada de forma permanente. La venta de productos sin licencia es motivo de baneo.

es motivo de baneo. TikTok no permite comercializar o alquilar servicios .

. Utilizar la plataforma para promover un negocio está prohibido , a menos que se tenga una autorización emitida por TikTok.

, a menos que se tenga una autorización emitida por TikTok. Enviar mensajes constantemente a otros usuarios con menos de 5 minutos de espera entre cada mensaje, es considerado spam. Ese tipo de acciones son penadas por TikTok.

No se permite la publicación de vídeos que contengan sangre real . En caso de que la sangre del vídeo sea ficticia, se deberá especificarlo en la descripción.

. En caso de que la sangre del vídeo sea ficticia, se deberá especificarlo en la descripción. Subir música de otros artistas sin el consentimiento de los mismos, conllevará a la eliminación del audio en cuestión. Si se repite esta acción constantemente, TikTok podría aplicar un baneo temporal de hasta 1 mes de duración.

Estas normas deben ser respetadas a rajatabla para no sufrir ningún tipo de sanción. Si quieres ver cuáles son todas las normas, pincha aquí. De igual forma, te recomendamos solo acatar las que te mostramos arriba, pues son las que sí o sí se tienen que seguir para que TikTok no tome represalias sobre tu cuenta.

Desde ya te aclaramos que las aplicaciones para conseguir seguidores en TikTok no se consideran motivo de baneo. Si bien esto no ha sido mencionado por TikTok, hay millones de usuarios que las utilizan y nunca han recibido un aviso sobre algún tipo de incumplimiento.

¿Cuánto duran los baneos en TikTok?

El tiempo que dura un baneo en TikTok varía según la gravedad de la norma que se ha incumplido. Si bien TikTok no informa en ningún lado cuál es el periodo por el que una cuenta podría ser baneada, aquellas personas que sufrieron restricciones informan que en la mayoría de los casos la suspensión es permanente.

Eso sí, aquellas faltas que sean menores, tales como insultar a alguien en un comentario, o bien subir un vídeo “robado”, el baneo casi siempre es temporal. Ese tipo de baneos puede ir desde un par de días hasta un par de meses, aunque si se vuelve a repetir, TikTok podría llegar a aplicar un baneo permanente.

Opinión personal: TikTok es tierra de nadie

En Androidphoria somos varios los especialistas que utilizamos TikTok todos los días, y podemos decir abiertamente que dentro de la plataforma no existe control alguno. Comentarios agresivos, insultos entre usuarios, vídeos tomados de otras plataformas, contenido explícito y hasta maltrato animal, todas estas cosas y muchas otras más son las que vemos día a día en TikTok.

Ante esta situación, las veces que hemos visto baneos han sido extremadamente pocas. Aún hay cuentas que violaron cerca de 10 a 15 normas que impone la plataforma, y hasta el día de hoy continúan operando sin ningún tipo de problema. En pocas palabras, te recomendamos tomar toda esta información con pinzas, pues TikTok solo banea cuentas cuando son millones las personas que reportan un vídeo o un comentario.

En caso de que tu cuenta sufra un baneo definitivo, TikTok te enviará un correo electrónico a la dirección de email asociada con dicha cuenta. No es posible apelar a ese tipo de baneos, solo se pueden apelar los baneos temporales. De igual forma, en esos casos las apelaciones casi nunca tienen éxito.

Sin mucho más que añadir, si promocionas tu negocio, subes vídeos descargados de YouTube, o bien realizas comentarios sarcásticos y un poco subidos de tono (bromas), no tengas miedo, lo más probable es que TikTok no banee tu cuenta.