A mediados del año pasado, te avisamos que TikTok estaba creciendo más rápido que Facebook, Instagram y WhatsApp. Ahora, ya podemos confirmarte que esta app creada por ByteDance ha alcanzado un hito histórico. Se ha convertido en la primera aplicación que no es de Facebook en alcanzar los 3000 millones de descargas. Esto lo ha reportado la firma Sensor Tower que revisó el número de descargas de TikTok en las tiendas de Android e iOS.

Además, la firma también certificó que TikTok (y su versión china Douyin) fue la aplicación no relacionada con juegos más descargada en el mundo y con más ingresos en el primer semestre de 2021. Para ser más precisos, fue descargada 383 millones de veces (solo se cuentan instalaciones por primera vez) y recaudó unos 779 millones de euros.

El crecimiento de TikTok en estos últimos años ha sido una locura

Todas las aplicaciones y servicios online se vieron beneficiados por el confinamiento del año pasado. Pero pocas han logrado aprovechar ese subidón de tráfico para seguir creciendo como lo ha hecho TikTok. De hecho, los datos muestran que la tasa de adopción de TikTok fue en aumento en 2021.

Las descargas aumentaron un 2% del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021, alcanzando los 177,5 millones, y aumentaron un 16% del primer al segundo trimestre de 2021. Durante ese período, se registraron 205,4 millones de descargas, que es el mayor incremento que ha experimentado la app desde su trimestre récord de arranque en 2020, cuando tuvo más de 315 millones de instalaciones.

Sin embargo, las nuevas descargas de TikTok disminuyeron un 38% interanual con respecto al 2020, pero esto se debió en parte al baneo de TikTok en India (el segundo país con más usuarios en Internet). Eso sí, el gasto de los consumidores en TikTok aumentó un 73% respecto a los 530,2 millones de dólares del mismo período del año anterior.

TikTok se une a los selectos grupos de las apps más descargadas y con mayores ingresos de la historia

A nivel mundial, el gasto de los consumidores de TikTok ha superado ya los 2500 millones de dólares. Solo hay otras cuatro apps (no vinculadas con el gaming) que han logrado tantos ingresos como TikTok: Tinder, Netflix, YouTube y Tencent Video.

A propósito del hito de las 3000 millones de descargas alcanzadas por TikTok, es importante resaltar que solo otras cuatro aplicaciones (que no son juegos) han logrado tales cifras. Son WhatsApp, Messenger, Facebook e Instagram, todas ellas son propiedad de Facebook. Así que TikTok no solo es la primera app china con 3000 millones de descargas, sino que también es la primera que no es de Facebook.

¿Por qué TikTok ha triunfado tanto?

No todos los días llega una nueva red social al mundo y lo peta como lo ha hecho TikTok, sobre todo porque los gigantes como Facebook y Google se encargan de comprar a la competencia y absorberlos en sus plataformas ya ultra-populares. Además, a las personas nos cuesta adaptarnos a lo nuevo. Por ello, es muy encomiable lo que ha logrado TikTok.

Pero… ¿por qué ha crecido tanto? Porque ha reinventado la fórmula de las redes sociales y a la gente le ha gustado. Además, paga muy bien a sus creadores de contenido e invierte muchísimo en publicidad, tanto en Google Ads como en eventos grandes como la EURO 2020. También hacen colaboraciones interesantes para seguir expandiéndose, como el canal TikTok Extra de Movistar+.

Y tú… ¿por qué piensas que TikTok ha triunfado en todo el mundo?