¿Te gusta la alternativa a Twitter de Meta, pero no la usas mucho porque no está disponible en versión web? Entonces te tenemos una buena noticia: Threads de Meta ya está disponible para PC.

Luego de que inicialmente se lanzara de forma exclusiva para móviles y no tuviera una versión web para publicar desde un ordenador, la periodista Joanna Stern de Wall Street Journal ha confirmado que la versión web de Threads ya está llegando progresivamente a todos los usuarios. Si aún no puedes usarla, no te preocupes, Meta dice que estarán desplegando esta versión a todo el mundo en los próximos días.

Así es Threads en versión web: cómo usarla

Como puedes apreciar en las imágenes, Threads para PC es muy similar a su aplicación para móviles. Tiene una interfaz muy minimalista que solo muestra las publicaciones de los demás, una barra para introducir el texto de tu publicación, los iconos de sus diversas secciones y poco más.

Para acceder a Threads desde tu ordenador, solo tienes que ir a la siguiente dirección: threads.net. Si al hacerlo todavía te aparece el mensaje de descargar la app, entonces debes seguir esperando a que Meta habilite la versión web en tu región, lo cual debería ocurrir en los próximos días, así que revisa constantemente la web.

Meta espera que la versión de Threads vuelva a llevar a la red social a la cima

Meta lanzó Threads, una aplicación de Instagram centrada en el microblogging al más puro estilo de Twitter, a principios de julio. La app se convirtió rápidamente en viral, alcanzando los 100 millones de usuarios gracias al lío de Twitter y a la facilidad de activar Threads utilizando una cuenta de Instagram.

Desde entonces, Meta ha ido actualizando la aplicación semanalmente para mejorar la visualización de los contenidos de tus seguidores, ayudarte a descubrir nuevos usuarios y comprometerte con la plataforma añadiendo una pestaña dedicada a Repost.

Sin embargo, la falta de una aplicación web ha perjudicado el crecimiento de Threads. La mayoría de la gente utiliza Twitter (que tiene una versión web bastante pulida) y otras plataformas de medios sociales en la web, lo que facilita el seguimiento de noticias y actualizaciones durante las horas de trabajo.

El reciente lanzamiento de Threads para PC podría ser el empujón que la aplicación necesita para empezar a crecer de nuevo. Meta también planea añadir más funciones a Threads, como una búsqueda adecuada, hashtags, una función similar a Tweetdeck y amigos cercanos.