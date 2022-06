Parece que las compañías se han dado cuenta de que los usuarios no tienen problemas en pagar por mejoras en sus apps favoritas si el coste mensual no es muy elevado. WhatsApp Premium, Telegram Premium o Twitter Blue son el mejor ejemplo de que las suscripciones de pago que popularizó Netflix llegaron para quedarse. Otra plataforma que está a punto de sumarse a este modelo de negocio es Snapchat.

Liz Markman, una portavoz de la empresa propietaria de Snapchat, confirmó que están haciendo las primeras pruebas internas de un nuevo servicio de suscripción para Snapchat llamado Snapchat Plus. Por desgracia, Markman no compartió más información al respecto, pero el investigador de aplicaciones Alessandro Paluzzi arrojó algo más de luz sobre las posibles características que tendrá Snapchat Plus.

Tras el destripamiento del más reciente APK de Snapchat, se logró descubrir que las características que ofrecerá Snapchat Plus podrían ser las siguientes:

Eso sería todo. Como puedes ver, la suscripción no te dará muchas ventajas, pero algunas de las que ofrece son muy interesantes y atractivas.

El coste de la suscripción Snapchat Plus también se filtró. Va desde 4,59 euros al mes hasta 45,99 euros al año. Por supuesto, es posible que estos no sean los precios finales cuando el servicio se lance realmente, así que hay que tomar estas cifras con cautela.

#Snapchat is working on a subscription plan called Snapchat+ 👀

ℹ️ Snapchat+ gives you access to exclusive, experimental and pre-release features such as the ability to pin 📌 the conversation with your Best Friend, the access to custom Snapchat icons, a special badge, etc… pic.twitter.com/VrMbyFlFvI

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 16, 2022