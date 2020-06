El gobierno de los Estados Unidos anunció duras sanciones en contra de Huawei en el año 2019 que le impiden a la marca china usar cualquier tipo de tecnología estadounidense en sus productos. La consecuencia más notable de esto fue la eliminación de todas las apps y servicios de Google de sus nuevos teléfonos. Huawei afrontó esta situación de la mejor manera, desarrollando sus propios servicios móviles (HMS), así como algunas aplicaciones alternativas a las de Google para sus nuevos smartphones.

Todo parecía ir bien y 2020 se asomaba como un año de resurgimiento para Huawei. Sin embargo, llegó mayo y la situación recrudeció: EE.UU. prohibió a Huawei obtener procesadores de TSMC. Este es probablemente el golpe más duro que ha recibido Huawei por parte de EE.UU., pues el 95% de los chips HiSilicon Kirin que usan los móviles de Huawei son fabricados por TSMC. Así que, al no poder TSMC seguir trabajando con Huawei, la marca china se ve imposibilitada de lanzar nuevos móviles al mercado.

La pregunta entonces es, ¿con qué fabricante de chips se aliará ahora Huawei para fabricar sus nuevos móviles? Por ahora, la opción más viable es MediaTek. Enseguida te explicamos por qué.

El salvador de Huawei podría ser MediaTek, ahora que no cuentan con TSMC

De acuerdo a Android Central, Huawei ya había previsto esta prohibición e hizo grandes encargos de procesadores a TSMC, los cuales no se ven afectados por el veto, siempre y cuando se entreguen antes del 14 de septiembre. De hecho, se dice que ya Huawei está acumulando una gran cantidad de chips de la serie Kirin 1000, los sucesores del Kirin 990, que debutarán con el próximo Huawei Mate 40 que aún no tiene una fecha de lanzamiento definida. Así que, en el futuro cercano, Huawei no tendría problemas de abastecimiento de procesadores para seguir lanzando nuevos teléfonos.

En principio, el plan de Huawei es esperar a que TSMC obtenga una licencia con el Departamento de Comercio de Estados Unidos que le permita a la empresa seguir fabricando chips para la marca china, como ya han hecho otras empresas del país. Sin embargo, según un reporte reciente de Nikkei Asian Review, Huawei ya está teniendo problemas de suministros de componentes y ha informado a sus proveedores que retrasarán la producción en masa del Huawei Mate 40 uno o dos meses como mínimo. En definitiva, ahora mismo Huawei está en una situación complicada que no pueden paliar ni con la reserva de chips que han hecho.

Las posibles soluciones

Evidentemente, la solución para Huawei sería buscar cuanto antes una nueva empresa que fabrique sus chips. Las estadounidenses TSMC y Qualcomm quedan descartadas por las prohibiciones de su gobierno, por lo que las únicas opciones que quedan son MediaTek y Samsung. Bueno, también está la posibilidad de apostar por la producción nacional con la Corporación Internacional de Fabricación de Semiconductores de China (SMIC, por sus siglas en inglés) que acaba de recibir 2,2 mil millones de dólares de inversión por parte del gobierno chino.

No obstante, SMIC solo está capacitada para fabricar chips de 14 nm que son los que se usan en móviles de gama baja. Para móviles de gamas más altas, Huawei necesita un fabricante capaz de hacer chips de 7 o 5 nanómetros. Samsung podría hacer este tipo de chips para Huawei, pero según DigiTimes la compañía surcoreana ya habría rechazado esta propuesta, sin dar mayores explicaciones. Lo más probable es que Samsung no quiera meterse en esta guerra comercial entre Huawei y EE.UU. y salir perjudicado.

Por último, está MediaTek, el popular fabricante taiwanés que cumple con todos los requisitos para ser el salvador de Huawei. Cuenta con la tecnología necesaria para fabricar chips de móviles de cualquier gama y no tiene ninguna relación con EE.UU. que le impida trabajar con Huawei. Ahora bien, la única duda con esta posibilidad es: ¿MediaTek fabricará los Kirin de Huawei o los móviles de Huawei usarán chips de MediaTek? Ya este año Huawei lanzó el Enjoy Z 5G con el Dimensity 800, un procesador de MediaTek de 7 nm, así que la última opción parece más factible. El tiempo nos dirá…