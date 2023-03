Tras un adelanto reciente, la compañía de videojuegos Feral Interactive acaba de anunciar para esta primavera una versión para iOS y Android de Sid Meier’s Railroads. Este clásico juego de simulación de negocios llegó a las plataformas de PC a principios de 2006, ahora estará por primera vez en dispositivos móviles. El juego incluirá 16 escenarios desafiantes y una selección de 40 locomotoras del mundo real.

El salto de que dará Sid Meier’s Railroads a los dispositivos móviles pondrá a prueba la habilidad de los jugadores, a través de una interfaz rediseñada que facilitará el juego en las pantallas táctiles. Un cambio que será todo un desafío para aquellos que están acostumbrados a usar un teclado y un ratón.

Sid Meier’s Railroads traerá a sus fanáticos un billete de primera clase, para que se unan al mundo de los negocios y de estrategias. Este clásico juego es una mezcla de modelismo ferroviario y simulador empresarial. Los jugadores, a través de sus dispositivos, podrán administrar su propia compañía de trenes.

