Los móviles ya no son lo único que vende, otros gadgets como los smartwatches van ganando terreno cada año. Por eso mismo, empresas como Samsung pretenden mantenerse al día con la competencia. Lamentablemente, hasta ahora Tizen no ha dado los resultados que Samsung esperaba, pocos desarrolladores han tenido interés en desarrollar más apps en este sistema operativo. Razón por la cual Samsung presentaría sus próximos smartwatches con Wear OS, la versión de Android para relojes inteligentes.

Pero eso no es todo, además de dar el salto a Wear OS, Samsung también está trabajando para incluir su capa de personalización One UI. Y lo más probable es que el primer smartwatch con One UI y Wear OS sea el Galaxy Watch 4.

¿Por qué Samsung debería usar Wear OS?

La dependencia de los fabricantes a Android puede ser un arma de doble filo, algo de lo que Huawei ya ha servido de ejemplo. Sin embargo, salir de esta dependencia no es nada fácil, el ecosistema de Android es superior al de otros sistemas como Tizen y esto, más la poca popularidad del OS, hacen que haya poco interés entre la mayoría de desarrolladores para portar sus apps a otros sistemas que no sean Android o iOS.

Y hasta ahora, aunque Google no ha hecho todo lo que podría hacer para tener un abanico de aplicaciones más extenso en Wear OS, este sigue siendo superior y más atractivo.

One UI es la pieza clave para que los Galaxy Watch sean más competitivos

Como te comentábamos anteriormente, Samsung planea hacer lo mismo que ha hecho hasta ahora con su línea de móviles Galaxy, incorporar su propia capa de personalización a su gama de wereables con Wear OS. Y esto tiene más de una ventaja:

Para empezar, One UI está desarrollado para funcionar mejor en pantallas táctiles . Y si tomamos en cuenta el espacio reducido en la pantalla de los relojes inteligentes o incluso en las bandas inteligentes, esto es algo sumamente necesario.

También, contar con el diseño de One UI hará que el usuario que ya lleva tiempo usando la misma capa de personalización en el móvil se sienta más a gusto y esto mejorará positivamente la experiencia de usuario.

Estas son buenas noticias, indudablemente, pero todavía hay que esperar un par de meses para poder probar los primeros relojes de Samsung con Wear OS y One UI. De hecho, todo apunta a que los Galaxy Watch 4 y Galaxy Watch Active 4 sean presentados en agosto.