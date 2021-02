Los televisores y relojes inteligentes de Samsung son excelentes dispositivos. Sin embargo, tienen algo que no gusta a todo el mundo: su sistema operativo Tizen. Realmente, Tizen no es un sistema que funciona mal ni mucho menos, pero en comparación a los sistemas basados en Android resulta muy limitado. Tiene pocas aplicaciones, su sincronización con los móviles Android no es la mejor, etc.

Samsung usa Tizen principalmente para tener un control total del software de sus dispositivos. Ahora bien, ¿qué beneficios reciben los usuarios por usar el ecosistema Tizen? Prácticamente ninguno que no ofrezcan los dispositivos con Android. De ahí a que muchas personas estén optando por elegir otras marcas en lugar de Samsung al comprarse un televisor o un smartwatch.

Samsung sabe muy bien esto y al parecer ya están planeando abandonar Tizen para instalar Wear OS (Android) en sus próximos smartwatches. Esto lo ha revelado un popular filtrador del mundo de la tecnología, conocido como @UniverseIce, a través de su cuenta de Twitter.

¡No más Tizen! Samsung se plantea lanzar smartwatches con Android

El filtrador simplemente ha sentenciado en un tuit que el nuevo smartwatch de Samsung usará Android en sustitución de Tizen. Específicamente, utilizaría Wear OS que tiene una mayor compatibilidad con aplicaciones de terceros que Tizen. Por ello, el próximo reloj inteligente de Samsung será mucho más útil para los usuarios.

Lastimosamente, el filtrador no ha dicho el nombre o el modelo específico del smartwatch de Samsung que usará Android. La compañía lanzó el Galaxy Watch 3 en agosto de 2020. Así que es posible que Samsung lance una nueva versión del Galaxy Watch Active 2 (o un Galaxy Watch Active 3, por ejemplo) en la segunda mitad de este año.

Aun así, no nos emocionemos tanto, ya que en 2018 también surgieron rumores similares y realmente nada ocurrió. Recordemos que desde 2014 Samsung abandonó el ecosistema Android en sus smartwatches para instalar su sistema Tizen. Antes, hacían relojes con Android Wear (el nombre de Wear OS para aquella época) bajo la marca Galaxy Gear.

Por tanto, también es posible que Samsung lance un nuevo Galaxy Gear con Wear OS (que no incluiría funciones de Samsung como Bixby) y sigan lanzando nuevos Galaxy Watch con Tizen (con funciones exclusivas de Samsung). Así, ofrecerían las dos opciones de software a sus usuarios, aunque con precios diferentes suponemos. De todas formas, solo estamos especulando ya que Samsung no ha confirmado este rumor.

Mientras esperamos información oficial de Samsung, coméntanos… ¿Te gustaría que Samsung deje de instalar Tizen en sus smartwatches para instalar Wear OS? ¿O prefieres seguir con Tizen?