Los servicios de juegos en la nube llegaron ya hace unos cuantos años con la promesa de ser una revolución para el mundo de los videojuegos. Al final, acabaron siendo una opción más para jugar que no sustituye a las existentes. Eso hizo que proyectos muy ambiciosos en torno a la tecnología «cloud gaming» como Google Stadia fracasaran, y otros más comedidos como GeForce Now y Xbox Cloud Gaming se quedaran.

En 2021, Samsung anunció su propia plataforma de juegos en la nube para sus televisores con el sistema operativo Tizen, la cual recién llegó a España a principios de este verano. Lleva por nombre Samsung Gaming Hub y básicamente es una app para acceder fácilmente a los juegos en la nube que ofrecen servicios como GeForce Now, Utomik y Xbox Game Pass.

Gaming Hub de Samsung no está disponible para sus móviles y tablets, pero eso está a punto de cambiar. Según información revelada por el medio surcoreano The Korea Economic Daily, Samsung planea lanzar una plataforma de juegos en la nube dedicada a sus dispositivos móviles Galaxy en la conferencia de desarrolladores de Samsung de 2023 que se celebrará en San Francisco el próximo 5 de octubre.

La respuesta de Samsung a la increíble potencia y optimización del iPhone 15 Pro

Una de las novedades más llamativas de los iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max es su compatibilidad nativa con juegos triple A de la talla de Resident Evil 4 y Death Stranding. Esto es posible gracias al poderoso procesador Apple A17 Pro que llevan, pero sobre todo al gran nivel de optimización de iOS que es prácticamente imposible de igualar para cualquier móvil con Android, como es el caso de los Samsung Galaxy.

Por tanto, el anuncio de Gaming Hub que tiene preparado Samsung podría ser una respuesta a Apple: no podemos ofrecer una compatibilidad nativa con juegos triple A modernos, pero podemos ofrecer una plataforma para jugar en la nube a casi cualquier título de forma sencilla y sin importar la potencia del dispositivo. No es lo mismo que ofrece Apple y ni siquiera es algo 100% nuevo, pero es un buen sucedáneo para ganar tiempo mientras Samsung trabaja en móviles y tablets más potentes.

Samsung Electronics ya está hablando con desarrolladores de juegos de todo el mundo para brindar amplia gama de juegos en su plataforma Gaming Hub, la cual no tendría coste extra alguno. Los usuarios solo tendrán que pagar el servicio de la compañía que realice el streaming del juego que deseen. Es decir, pagar una suscripción de GeForce Now, Game Pass, etc.

«Es difícil sobrevivir vendiendo solo dispositivos»

Esta apuesta de Samsung por el mercado de los videojuegos también se debe a la sensación de crisis que se ha generado en los últimos años en el mercado de móviles. Las compañías globales de teléfonos inteligentes están lanzando nuevos productos cada año, pero las ventas no están aumentando significativamente. Según la firma de investigación de mercado Counterpoint Research, se espera que los envíos de teléfonos inteligentes sean de 11.5000 millones de unidades este año, un 6% menos que el año anterior.

Se espera que Samsung pueda ganar comisiones de las compañías de juegos a través de su plataforma de juegos en la nube. A medida que más usuarios de Galaxy jueguen a través de la plataforma en la nube, los ingresos por comisiones recibidas por las compañías de juegos deberían aumentar. Esto reducirá la dependencia de la venta de dispositivos de teléfonos inteligentes y creará un flujo de ingresos estable para Samsung.

Según informes, Samsung ya está registrando «billones» de ventas anuales a través de los servicios ofrecidos por su plataforma de televisores inteligentes. Cuando los usuarios de Samsung Smart TV utilizan servicios como Netflix, Samsung reciben una comisión de las empresas. Siendo el número de teléfonos inteligentes más de cinco veces mayor que el de los televisores, el potencial de crecimiento del mercado de servicios de plataformas de teléfonos inteligentes también es muchísimo mayor.