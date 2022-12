Ahora que Google Stadia cerró de forma oficial, alternativas han comenzado a aparecer por montones. Una de las más prometedoras es Utomik que, tras establecerse como uno de los mejores servicios de juegos en la nube en PC, acaba de aterrizar en Android con más de 200 juegos que podrán ser jugados en cualquier dispositivo con Android 9 o superior, sin importar sus especificaciones. Y es que funciona de la misma manera que Stadia: los juegos no se ejecutan en tu móvil, sino en el servidor de Utomik que en tiempo real transmite las imágenes a la pantalla de tu dispositivo.

Es exactamente el mismo servicio que ofrecen plataformas como GeForce Now, Game Pass Ultimate y Amazon Luna, con la diferencia de que el catálogo de juegos de Utomik está más enfocado en el sector indie. Eso sí, también es una plataforma de pago, aunque durante este fin de semana ofrecerá una prueba gratuita.

Así es Utomik: más de 200 juegos en la nube para jugar en tu Android sin limitaciones

Utomik te permite jugar a más de 200 juegos de PC en tu móvil Android, entre los que se incluyen algunos títulos triple AAA, varios retro y muchos indie. Todos ellos tienen controles táctiles en pantalla, aunque también se pueden jugar conectando un mando tradicional al móvil. El único requisito para jugar con Utomik en tu dispositivo es contar con un Internet estable de 15 MB como mínimo y Android 9.0 o superior.

Esta aplicación también está disponible para televisores inteligentes Samsung y LG lanzados en 2021 o posterior, aunque con un menor número de juegos: 100 aproximadamente. La plataforma donde Utomik ofrece más juegos es PC con un catálogo de más de 1400 títulos, pero no se pueden jugar en la nube. La buena noticia es que con solo una suscripción personal o familiar de Utomik puedes jugar en la plataforma que quieras sin coste adicional.

El servicio guarda y transfiere tu progreso en los juegos a través de todas las plataformas en las que juegas. Puedes comenzar una partida en tu PC y continuarla en tu móvil. Además, se añaden juegos nuevos todos los meses.

Precio de Utomik y planes de suscripción

Como mencionamos al inicio, Utomik es un servicio de pago. En concreto, puedes contratar uno de sus tres planes:

Solo PC : 6,99 € / mes para 4 personas (no incluye juego en la nube en ninguna plataforma).

: 6,99 € / mes para 4 personas (no incluye juego en la nube en ninguna plataforma). Personal : 8,99 € / mes para 1 persona (incluye juego en la nube en todas las plataformas).

: 8,99 € / mes para 1 persona (incluye juego en la nube en todas las plataformas). Familiar: 12,99 € / mes para 4 personas (incluye juego en la nube en todas las plataformas).

Cabe aclarar que en esta semana de lanzamiento, podrás probar Utomik gratis durante el fin de semana del 16 al 18 de diciembre. Además, podrás contratar el plan que quieras con un 50 % de descuento.

Países donde está disponible Utomik

Utomik no está disponible en todos los países. Solo podrás contratar este servicio si resides en las siguientes regiones:

Austria

Bélgica

Canadá

Croacia

Dinamarca

Francia

Alemania

Hungría

Irlanda

Italia

Luxemburgo

Mónaco

Noruega

Polonia

Eslovaquia

España

Suecia

Suiza

San Marino

Países Bajos

Reino Unido

Estados Unidos

El servicio actualmente está en expansión, así que no nos extrañaría que se añadieran nuevos países a esta lista pronto, sobre todo de América Latina que no hay ninguno ahora mismo. Pincha este enlace para ver la lista de países donde Utomik está disponible actualizada.

Qué juegos están disponibles en Utomik

En total, Utomik tiene un catálogo de más de 1400 juegos, aunque solo unos 100 se pueden jugar en la nube (serán más de 200 próximamente). De los que se pueden jugar en Android vía streaming, los más destacados son: Metro 2023 Redux, Metro Last Light, Hue, Deadlight, The Sexy Brutale, AER, Song of Horror, entre otros. Puedes ver la lista completa pinchando este enlace:

Ver | Todos los juegos de Utomik que puedes jugar en Android

Y tú… ¿qué opinas de este nuevo servicio de juegos en la nube? ¿Darás una oportunidad a Utomik?