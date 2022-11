Nuevo día, nuevos Samsung que reciben One UI 5. La velocidad a la que Samsung está implementando Android 13 en sus móviles es algo nunca antes visto (fuera de los Google Pixel). La compañía surcoreana ha actualizado muchos de sus móviles a la última versión de Android, incluyendo varios gama media.

La última OTA que han lanzado es para sus smartphones plegables de tercera generación, que ya venían probando las versiones beta. Así es, Android 13 ya está disponible para los Samsung Galaxy Z Fold 3 y Z Flip 3 y así puedes descargarlo con todas sus novedades.

One UI 5 llega a los Galaxy Z Fold 3 y Z Flip 3 con un montón de novedades

Tras lanzar la actualización para sus móviles plegables de cuarta generación hace unos días, ahora Samsung está implementando Android 13 en sus plegables de 2021. Lo sabemos gracias a los foros de la comunidad de Samsung, en los que varios usuarios han reportado la disponibilidad de la OTA.

Android 13 estable llega a los Galaxy Z Fold 3 y Z Flip 3 a través del firmware DVK3, que aplica a las versiones globales de estos dispositivos. Al momento de escribir este artículo, la OTA con One UI 5 estable solo estaba disponible para los usuarios del programa Beta de Samsung. Sin embargo, el lanzamiento global se dará en los próximos días.

Como cabría esperar, esta actualización incluye todas las características de otros paquetes OTA que Samsung ha lanzado recientemente: nueva versión de Android (Android 13), nueva versión de la capa de personalización (One UI 5) y parche de seguridad de noviembre de 2022.

¿Qué mejoras puedes esperar con esta actualización? Mejor rendimiento y fluidez, una interfaz más acorde al diseño Material You de Google, widgets y carpetas apilables, los nuevos modos y ruinas de Bixby, etc.

¿Cómo actualizar tu Samsung Galaxy Z Fold 4 o Z Flip 4 a Android 13 con One UI 5?

Una vez que la actualización a One UI 5 (Android 13) esté disponible para todos, deberías recibir una notificación en tu móvil. Esta te indicará que la OTA está disponible para descargar e instalar, así que solo debes permitirlo para tenerla.

El otro método no te adelantará en la fila de implementación, pero te permitirá verificar manualmente si la actualización ya está disponible. Solo debes ir a Ajustes > Actualización de software para ver si estás en la cola de descarga.

Recuerda las actualizaciones se distribuyen de forma escalonada. Si todavía no recibes la OTA, es porque estás en la cola de implementación y tendrás que esperar algunos días. No desesperes, que tu móvil no se quedará sin actualizar.