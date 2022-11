Lo de Samsung con Android 13 no tiene precedentes. Solo han pasado tres meses desde que Google lanzó oficialmente al mercado la nueva versión de su sistema operativo y Samsung ya ha conseguido actualizar casi todos sus móviles de gama alta de los últimos dos años, tres móviles de gama media y dos smartphones plegables. Los últimos que se incorporaron a esa lista son los Galaxy A73 5G, Galaxy Z Fold 4 y Galaxy Z Flip 4, que acaban de empezar a recibir One UI 5 con Android 13.

Cabe destacar que estamos hablando de actualizaciones estables, lo que significa que si tienes uno de estos dispositivos te llegará una notificación en los próximos días para actualizarlo sin riesgos y sin realizar procedimientos complicados.

Ya puedes actualizar tu Galaxy A73 5G, Galaxy Z Fold 4 y Galaxy Z Flip 4 a Android 13

La actualización a One UI 5 basada en Android 13 ha llegado a estos tres smartphones con el siguiente número de versión:

A736BXXU2BVK2 (Galaxy A73 5G)

(Galaxy A73 5G) F936U1UEU1BVK3 (Galaxy Z Fold 4)

(Galaxy Z Fold 4) BVK3 (Galaxy Z Flip 4)

De momento, solo está disponible en Malasia para el Galaxy A73 5G y en Estados Unidos para los Galaxy Z Fold 4 y Z Flip 4. Por otra parte, cabe aclarar que la actualización para el Galaxy A73 5G incluye el parche de seguridad de octubre de 2022, mientras que los Galaxy Z Fold 4 y Z Flip 4 están recibiendo el parche de seguridad de noviembre de 2022. Además de esto, las actualizaciones incluyen correcciones de bugs y errores, mejoras de rendimiento y, por supuesto, todas las novedades de Android 13 y One UI 5. Te dejamos un vídeo donde puedes ver algunas novedades en acción.

Cómo actualizar tu Galaxy A73 5G, Galaxy Z Fold 4 y Galaxy Z Flip 4 a Android 13

El proceso para actualizar tu Galaxy A73 5G, Galaxy Z Fold 4 y Galaxy Z Flip 4 es el mismo que seguramente ya conoces:

Ve a la app de Ajustes de tu móvil.

de tu móvil. Selecciona la opción Actualización de software . Suele estar al final de la lista.

. Suele estar al final de la lista. Toca en Descargar e instalar.

Recuerda que las actualizaciones se despliegan de forma escalonada, lo que significa que no llegan a todos los usuarios al mismo tiempo. Si en tu móvil aún no aparece disponible para descargar One UI 5 con Android 13, simplemente espera unos días y vuelve a intentarlo.

