A medida que pasan los días, Samsung se acerca cada vez más a los 50 dispositivos actualizados a Android 13. Desde octubre, nos están sorprendiendo con implementaciones en muchos móviles de gama media, tablets y hasta sus dispositivos rugerizados.

Justamente en este último grupo se encuentra la tablet de la que hablaremos hoy, una verdadera y grata sorpresa para sus poseedores. La Samsung Galaxy Tab Active 3 ya está actualizando a Android 13 en Europa, con todas las novedades que esto implica.

Todas las novedades que llegan a la Galaxy Tab Active 3 junto a One UI 5

Samsung agendó para enero de 2023 la actualización de One UI 5 para la Galaxy Tab Active 3 en Alemania. Sin embargo, parece que decidieron adelantar el lanzamiento en otros territorios de Europa, como en Suiza, donde la OTA de Android 13 ya está distribuyéndose. Esto significa que la actualización europea (que incluye a España) debe estar a la vuelta de la esquina y seguramente llegará antes de finalizar 2022.

El firmware que lleva a bordo Android 13 y One UI 5 para esta tablet es el T575XXU3EVK7, que además incluye el parche de seguridad de noviembre de 2022. Con este paquete, la Galaxy Tab Active 3 recibe todas las novedades de Android y la capa de personalización de Samsung, que incluye cosas como:

Múltiples mejoras visuales y de rendimiento .

. Pantallas de bloqueo totalmente personalizables .

. Carpetas y widgets apilables para ahorrar espacio en pantalla.

para ahorrar espacio en pantalla. Mejoras en la privacidad de tus datos.

de tus datos. Nuevas rutinas y tareas de Bixby .

. Nueva barra de tareas y gestos multi-ventana (exclusivo para tablets y plegables).

Como dato curioso, que Samsung haya actualizado su Galaxy Tab Active 3 es algo sorpresivo. Primero, porque los dispositivos rugerizados no se venden tanto como los normales; segundo, porque es una tablet de 2020, mientras que la Galaxy Tab Active 4 Pro de 2022 todavía no recibe Android 13, algo totalmente atípico.

Aun así, esto demuestra el enorme compromiso que tiene la compañía con mantener al día tantos dispositivos como les sea posible.

Cómo actualizar tu Galaxy Tab Active 3 a Android 13 y One UI 5

Si le has seguido la pista a los artículos sobre móviles y tablets Samsung que actualizan a Android 13, deberías saberte los pasos de memoria: lo normal es esperar que tu Galaxy Tab Active 3 te muestra la notificación que indica que la OTA ya está disponible para descargar. Sin embargo, siempre puedes ir a «Ajustes > Actualización de software > Descargar e instalar» para hacer una verificación manual.

Si resulta que con ambos métodos todavía no puedes descargar la actualización, es porque todavía no está disponible en tu región. No obstante, solamente tendrás que esperar algunos días adicionales para que la OTA llegue a ti y puedas disfrutarla.