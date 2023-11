La actualización a One UI 6 con Android 14 ha llegado al Samsung Galaxy A14 5G, marcando un salto en la experiencia del usuario. La firma coreana continúa su compromiso de proporcionar las últimas actualizaciones a sus dispositivos más asequibles. Esta vez le tocó el turno al Galaxy A14 5G, quien se está actualizando antes de lo esperado.

Los primeros en recibir la actualización fueron los dispositivos de alta gama de este año, como los Galaxy S23, junto con algunos modelos de generaciones anteriores. Sin embargo, para la gama media y modelos más económicos, la espera era inevitable. Sin fecha prevista, Samsung ha sorprendido lanzando Android 14 para el Galaxy A14 5G.

El económico Galaxy A14 5G da el salto a One UI 6 con Android 14

Desde India hasta el resto del mundo, la actualización a One UI 6 con Android 14 se está implementando progresivamente en los dispositivos Samsung Galaxy A14 5G. Esta actualización llega con un tamaño de descarga de 1,8 GB y el firmware A146BXXU2CWK9, así que asegúrate de tener suficiente espacio de almacenamiento antes de iniciar la descarga.

One UI 6 con Android 14 trae consigo mejoras notables, incluida una gestión optimizada de notificaciones, un panel de ajustes rápidos renovado y un práctico widget de cámara directamente accesible desde la pantalla de inicio. Además, disfrutarás de nuevos diseños de emojis y versiones actualizadas de las aplicaciones nativas de Samsung, como la aplicación de Galería.

La actualización ya está disponible, y con suerte, pronto también estará llegando para el modelo LTE. Cómo ya sabes, el Galaxy A14 funciona con One UI Core, la versión más simple de One UI diseñada específicamente para los móviles más asequibles de la marca. Esto quiere decir que la actualización no contará con todas las funciones de los teléfonos insignia o de gama media de Samsung.

No podemos negar que Samsung nos tomó por sorpresa al lanzar la actualización antes de lo previsto. Este movimiento rompe totalmente con la tradición de Samsung, que solía colocar a los dispositivos económicos al final de la fila en cada nuevo lanzamiento de Android y One UI.

Instalación de la actualización en tu Galaxy A14 5G

Como es habitual, la última versión se despliega a través de una actualización OTA, por lo que puedes esperar su llegada a tu dispositivo en breve. También puedes seguir estos sencillos pasos para verificar e instalar de la nueva actualización, en caso de que ya la tengas disponible:

Accede al menú de Ajustes en tu teléfono.

en tu teléfono. Selecciona la opción Actualización de software para verificar la disponibilidad de la actualización.

para verificar la disponibilidad de la actualización. Toca en Descargar e instalar para iniciar el proceso.

para iniciar el proceso. Permite que la actualización se instale por completo.

Adicionalmente, te recomendamos asegurarte de que tu dispositivo tenga al menos un nivel de carga del 60% antes de iniciar el proceso. Además, conéctate a una red WiFi para garantizar una descarga eficiente y sin contratiempos durante la actualización.

Ahora este económico móvil se ha convertido en una potencia renovada, ofreciendo una experiencia de usuario mejorada y funciones que marcan la pauta en la industria. Oficialmente, el Galaxy A14 5G se ha unido a la lista de móviles Samsung que ya tienen la actualización a Android 14 con One UI 6.

Fuente | SamMobile