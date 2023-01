No sabemos exactamente cuál es la razón, pero definitivamente Samsung está cambiando su forma de hacer negocios en el sector móvil desde hace algunos meses. Es algo que no se nota demasiado en la gama alta, pero sí en la gama media y de entrada. La última prueba de esto es el nuevo Samsung Galaxy A14 5G, un móvil con 5G que cuesta menos de 200 euros y es muy balanceado. Te invitamos a conocerlo, pues es un dispositivo de muy buenas especificaciones para su precio.

Todas las especificaciones del Samsung Galaxy A14 5G

Características Samsung Galaxy A14 5G

Dimensiones y peso 167,7 x 78 x 9,1 mm. 202 gramos. Pantalla 6,6″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel PLS LCD, tasa de refresco de 90 Hz y notch. Procesador USA: MediaTek Dimensity 700 con gráfica Mali-G57 MC2.

Europa: Samsung Exynos 1330 con gráfica Mali-G68 MC4. RAM 4 o 6 GB LPDDR4X. Almacenamiento 64 o 128 GB (ampliable mediante microSDXC). Cámara trasera Principal de 50 MP con f/1.38 y PDAF.

Macro de 2 MP con f/2.4.

Profundidad de 2 MP con f/2.4.

Flash LED. Cámara frontal 13 MP con f/2.0. Conectividad y extras USB C, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 5G, GPS, Bluetooth 5.2, lector de huellas lateral y jack de audio de 3,5 mm. Batería 5000 mAh con carga rápida de 15 W. Sistema operativo One UI Core 5 basado en Android 13.

El Galaxy A14 5G es una evolución del Galaxy A13 5G, pero una bastante buena (especialmente en Europa)

El nuevo Galaxy A14 5G es un móvil que llama la atención en todo sentido, pues es más que buen precio y hardware. Sí, es un Galaxy A13 5G con esteroides, pero Samsung puso el ojo en los lugares correctos para mejorarlo.

El primero de ellos es el diseño, pues el Galaxy A14 5G es increíblemente parecido al futuro Galaxy S23. Sí, los materiales utilizados en su fabricación son mucho más sencillos (plástico, principalmente), pero es un smartphone minimalista, elegante y muy bonito.

Internamente, se mantiene la conectividad 5G, hasta 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, pero se potencian otros aspectos: por ejemplo, la pantalla sigue siendo un panel PLS de 90 Hz, pero ahora es un poco más grande (6,6”) y con resolución Full HD+. Con las cámaras sucede algo parecido, ya que utiliza los mismos sensores traseros de 50 MP + 2 MP + 2 MP del Galaxy A13 5G. No obstante, la cámara frontal pasa de unos humildes 5 MP a 13 MP en el Galaxy A14 5G.

El principal cambio está en el procesador, porque Samsung decidió dividir el Galaxy A14 5G en dos versiones, según el mercado al que esté dirigido. En Estados Unidos, utilizará el mismo MediaTek Dimensity 700 del A13 5G, cuyo rendimiento ronda los 300.000 puntos en AnTuTu. Sin embargo, en Europa llevará el nuevo Exynos 1330, lo cual podría significar un gran salto. ¿Por qué lo decimos? Vamos a cogerlo con pinzas, pero las primeras pruebas de este chip apuntan a una puntuación de 420.000 en AnTuTu, quedando a la par de los Snapdragon 695 o Dimensity 820, dos chips de mejor gama.

La batería se mantiene igual, con una capacidad de 5000 mAh y carga rápida de 15 W. ¿Y el software? El Galaxy A14 5G llega al mercado directamente con Android 13 y One UI Core 5, algo que nos parece fantástico.

Precio y disponibilidad del Galaxy A14 5G

El nuevo Samsung Galaxy A14 5G estará a la venta en Estados Unidos a partir de 12 de enero. Su precio de lanzamiento se estima en 199 dólares (unos 187 euros al cambio) para la versión base con Dimensity 700, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento.

En Europa, Samsung espera lanzar el Galaxy A14 5G en los próximos meses. No hay una fecha marcada, pero los rumores apuntan a abril. Por supuesto, la versión que se venderá en España será la que lleva el Exynos 1330. ¿Será más caro? Puede que sí, pero esperemos que no demasiado. En Latinoamérica aterrizará en febrero.

¿Está Samsung entrando en una nueva era de negocios?

Finalmente, queremos cerrar este artículo con una pequeña reflexión sobre la idea que mencionamos en las primeras líneas de este texto. ¿Samsung está cambiando su forma de hacer negocios? Pareciera que sí, porque últimamente están tomando buenas decisiones y lanzando dispositivos a precios muy competitivos.

¿Las pruebas? Además de este nuevo Galaxy A14 5G, podemos darte algunas más: primero, Samsung ha actualizado un montón de móviles económicos a Android 13 en tiempo récord; segundo, el Galaxy A23 5G es un gama media fantástico y económico; tercero, el recién lanzado Galaxy F04 es probablemente el mejor móvil con Android Go que hay actualmente en el mercado.

Hace algunos años esto no sucedía y Samsung desde su puesto privilegiado de ser el fabricante que más vendía no se preocupaba por nada. No sabemos si esto tiene que ver con que otros fabricantes le estén comiendo cuota de mercado últimamente, pero sí hay una realidad: este nuevo camino de Samsung gusta y augura buen futuro para la compañía y sus usuarios.