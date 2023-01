Pasó todo 2022 y Samsung no presentó ningún móvil con Android Go que sustituyera a su Galaxy A03 Core (2021) en la gama de entrada. Sin embargo, la compañía decidió iniciar el 2023 pegando con fuerza en este nicho, pues el año de receso parece que fue de mucha planeación.

Samsung acaba de presentar su Galaxy F04, su móvil más barato, con Android Go y unas características que asustan para su precio. Te contamos todos sus detalles para que veas por qué este podría ser el móvil con Android Go definitivo.

Todas las especificaciones del Samsung Galaxy F04

Características Samsung Galaxy F04

Dimensiones y peso 164,2 x 75,9 x 9,1 mm. 188 gramos. Pantalla 6,5″ HD+ (1600 x 720 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel IPS y notch. Procesador MediaTek Helio P35 con gráfica PowerVR GE8320. RAM 4 GB (ampliable hasta 8 GB mediante RAM virtual).

Almacenamiento 64 GB (ampliable mediante microSDXC). Cámara trasera Principal de 13 MP con f/2.2 y AF.

Profundidad de 2 MP con f/2.4.

Flash LED. Cámara frontal 5 MP con f/2.2. Conectividad y extras USB C, WiFi 4, Dual SIM 4G, GPS, Bluetooth 5 y jack de audio de 3,5 mm para auriculares. Batería 5000 mAh con carga rápida de 15 W. Sistema operativo Android 12 Go Edition bajo One UI Core 4.1. Lee también: Honor Magic Vs, el segundo móvil plegable de la compañía quiere destronar a Samsung

El Galaxy F04 es un móvil con Android Go de buen rendimento y hasta 8 GB de RAM

Por su propia filosofía y diseño, Android Go Edition siempre ha ido ligado a móviles con recursos muy limitados. Se le ve poco en smartphones con puntuaciones superiores a 100.000 en AnTuTu, ni que decir de usar más de 3 GB de RAM. No obstante, eso no significa que no pueda utilizarse en dispositivos un poco más potentes y el ejemplo está en el Samsung Galaxy F04.

Este móvil cuesta menos de 100 euros, pero su procesador Helio P35 es capaz de alcanzar 123.000 puntos en AnTuTu sin problema. Sigue siendo un puntaje bastante humilde, pero es muy bueno para un dispositivo tan barato. Además, el Galaxy F04 cuenta con 4 GB de RAM, que pueden llevarse hasta 8 GB gracias a la virtualización de RAM.

Y por si fuera poco, se vende con 64 GB de almacenamiento interno, una capacidad muy poco vista en Android Go. Solo con estos tres elementos, el nuevo smartphone de Samsung se perfila como todo un ganador en su nicho y cuenta con todo lo necesario para un uso básico (ofimática, redes sociales, mensajería y navegación web). Además, lleva Android 12 Go bajo One UI Core y tiene asegurados dos años de actualizaciones (llegará hasta Android 14 Go).

¿Qué otras cosas ofrece? Lleva un panel IPS de 6,5” con resolución HD+ (1600 x 720 píxeles), algo común en este tipo de móvil. Lo mismo sucede con su batería de 5000 mAh, aunque la carga rápida de 15 W es una novedad que nos ha encantado. Aparte, cuenta con conectividad 4G VoLTE, cámaras traseras de 13 MP (principal) + 2 MP (profundidad) y una cámara frontal de 5 MP.

¿Y su diseño? Ciertamente no destaca en nada, pero no puede exigírsele demasiado al móvil más barato de la compañía, menos si no llega ni a 100 euros. Aun así, podemos decir que la trasera se ve bien al no estar cargada con un montón de elementos.

Precio y disponibilidad del Samsung Galaxy F04, ¿es el mejor móvil Android Go que puedes comprar?

El nuevo Samsung Galaxy F04 fue presentado en India y comenzará a venderse a partir del 12 de enero. De momento se quedará únicamente en ese mercado, pero esperamos verlo en España en algún momento, pues su precio es muy bueno.

Normalmente costará 9499 rupias (unos 108 euros al cambio), pero comenzará a venderse con una promoción de lanzamiento por apenas 7499 rupias. ¿A cuánto equivale esto? A apenas 85 euros al cambio, una verdadera locura.

Tan bueno es su precio, que nos atrevemos a asegurar que es el mejor móvil con Android Go que puedes comprar hasta ahora. ¿Cómo estamos tan seguros? Vamos a compararlo rápidamente con sus grandes rivales: