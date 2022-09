Ya nos parecía raro que el Moto E22s sea el único móvil de esta nueva serie de Motorola. La compañía acaba de presentar dos nuevos modelos, los Moto E22 y Moto E22i, pero lastimosamente no incluyen ninguna novedad destacable. De hecho, el Moto E22 es idéntico al Moto E22s, salvo que monta una batería un poco más pequeña. Y el Moto E22i es idéntico al Moto E22, con la única diferencia de que en vez de tener Android 12 tiene Android 12 Go (una versión más ligera sin capa de personalización).

Lo buena noticia es que ambos smartphones llegan con un precio muy asequible y mantienen la pantalla de 90 Hz, así como los altavoces estéreo con Dolby Atmos. Son dos opciones muy buenas en la gama de entrada, que ahora mismo está liderada por los Redmi A1 y Realme C30, así que vamos a conocerlos a fondo.

Todas las características de los Motorola Moto E22 y Moto E22i

El diseño de los Moto E22 y Moto E22i es exactamente el mismo, así que no intentes buscar diferencias. De hecho, no busques diferencias en ningún apartado, pues lo único que los hace diferentes es el sistema operativo. Ambos cuentan con Android 12, pero mientras el Moto E22 lo hace a través de la capa de personalización My UX de la marca, el Moto E22i incorpora Android 12 Go que es una versión más ligera con menos funciones, pero más rápida.

Los dos móviles están potenciados por el chip Helio G35 de MediaTek y 4 GB de RAM con 64 GB de almacenamiento ampliable hasta 512 GB. ¿Cuál de los dos es más rápido? En teoría, el Moto E22i porque sacrifica la compatibilidad con muchas apps y varias funciones de Android para lograr un mejor rendimiento. Con el Moto E22 podrás disfrutar de todas las funciones y apps, pero el rendimiento se resentirá.

Especificaciones Moto E22 Moto E22i Dimensiones y peso 163,95 x 74,6 x 7,99 mm. 172 gramos. Pantalla 6,5″ HD+ (1600 x 720 píxeles) con panel LCD, relación de aspecto 20:9 y tasa de refresco de 90 Hz. Procesador MediaTek Helio G37 con gráfica IMG PowerVR GE8320. RAM 4 GB. Almacenamiento 64 GB ampliable mediante micro SD hasta 512 GB. Cámara Trasera Dual de 16 MP con f/2.2 + sensor de profundidad de 2 MP con f/2.4. Cámara Frontal 5 MP con f/2.4. Conectividad y extras USB-C, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 4G, Bluetooth 5, GPS, jack de 3.5 mm para auriculares, radio FM, altavoces duales, Dolby Atmos y lector de huellas lateral. Batería 4020 mAh con 10 W. Sistema operativo Android 12 con My UX. Android 12 Go.

Los Moto E22 y Moto E22i montan un panel LCD de 6,5 pulgadas con resolución HD+ (720p) y tasa de refresco de 90 Hz. Sus baterías son de 4020 mAh y soportan un carga rápida de 10 W. Los dos tienen cámaras principales de 16 MP junto a sensores de profundidad de 2 MP en la parte trasera. En la parte delantera, podemos ver sus cámaras selfie de 5 MP en un notch en forma de V.

En cuanto a extras, los móviles tienen un lector huellas dactilares montado en el lateral, así como conectores para auriculares, radio FM y altavoces estéreo con Dolby Atmos.

Precio y disponibilidad de los Moto E22 y E22i

El Moto E22 está disponible en los colores negro y azul, mientras que el Moto E22i se puede encontrar en gris y blanco. Sus precios son los siguientes:

Moto E22 : 140 euros.

: 140 euros. Moto E22i: 130 euros.

Ambos móviles estarán disponibles en Europa, Oriente Medio, África y Sudamérica pronto. ¿Dónde? En las tiendas habituales donde Motorola comercializa sus móviles, como Amazon y su propia web oficial.