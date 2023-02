Samsung es una de las pocas empresas de tecnología con más de 50 años de antigüedad que ha conseguido mantenerse muy relevante en la actualidad. Lleva siendo la marca número uno en Corea del Sur durante 12 años consecutivos y ahora se ha relevado que, por decimoséptimo año seguido, es la marca líder mundial de televisores. Pese a que sus teles son de las más caras del mercado, Samsung ha sabido innovar y mantenerse a la vanguardia de la tecnología para ofrecer Smart TV con una calidad incomparable.

Este dato ha sido compartido por la propia compañía surcoreana en su Newsroom, citando información de la firma de estudio de mercado Omdia, quienes recopilaron las ventas de televisores en 2022 y determinaron que Samsung fue la que más vendió. De esa manera, por decimoséptima ocasión consecutiva, Samsung ha sido la marca de televisores más exitosa.

Samsung no tiene rival en el segmento de Smart TV prémium

Samsung atribuye su éxito en el mercado de los televisores a su dedicación a las experiencias de visualización de alta calidad y al diseño centrado en el usuario. Esto se refleja principalmente en la gama alta prémium de Smart TV (los que valen más de 2500 euros), donde Samsung dominó con una cuota de mercado por ingresos del 48,6% el pasado 2022.

Asimismo, con un total de 9,65 millones de unidades de televisores QLED y Neo QLED vendidos a lo largo de 2022, Samsung suma 35 millones de este tipo de teles vendidas desde su lanzamiento en 2017. Si hablamos de Smart TV gigantes, la empresa surcoreana también lidera: tuvo una cuota de mercado del 36,1 % y el 42,9 % para los televisores de más de 75 y 80 pulgadas, respectivamente, en 2022.

Otra de las grandes razones de su dominio es la amplia disponibilidad de sus teles. Mientras que marcas como Xiaomi, Motorola y Realme solo venden sus teles en China, India y algún que otro país seleccionado de Europa o Latinoamérica, Samsung pone a la venta sus televisores en más de 200 países, incluyendo los mercados más grandes (China, Estados Unidos, India, Japón, etc.). Además, no olvidemos que Samsung es uno de los pocos fabricantes de teles que usa tecnología y paneles desarrollados por ellos mismos (no dependen de empresas externas en las áreas de investigación y desarrollo).

Sin duda alguna, cuando hablamos de televisores, Samsung ha sido, es y seguirá siendo todo un referente.