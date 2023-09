Samsung comenzó a implementar una nueva actualización del sistema para tres teléfonos inteligentes de gama media en la línea Galaxy A. Los móviles recientemente actualizados son el Galaxy A72, Galaxy A52s y Galaxy A22. La actualización incluye mejoras de estabilidad, confiabilidad y corrección de errores.

Además de los móviles antes mencionados, la Galaxy Tab A7 Lite también se incluyó recientemente con una actualización que trae OneUI 5.1.1 al dispositivo. El número de compilación de esta actualización es T225XXU4CWI2, que trae el parche de seguridad de agosto. La disponibilidad puede variar en este momento según el cronograma definido por la empresa.

Samsung envía una gran actualización a Galaxy A72, A52s y Tab A7 Lite

Según la información, usuarios de varios países, incluyendo España, están reportando la disponibilidad de esta nueva versión de software que llega a los Galaxy A22, Galaxy A72 y Galaxy A52s, con los números de firmware A725FXXU6DWH2, A725FXXU6DWH2 y A225FXXU7DWI1, respectivamente. Los dos primeros incluyen el parche de seguridad de septiembre, mientras que el último recibe el parche de agosto.

Además, si notas que la octava letra del número de firmware es «U», eso significa que no solo obtienes el último parche de seguridad, sino también algunas características nuevas. Según las capturas de pantalla compartidas por otros usuarios en los foros de la comunidad Samsung, las actualizaciones tienen un tamaño de alrededor de 1285 MB, 1360 MB y 1125 MB para los tres modelos, respectivamente.

Cambios que pueden recibir los dispositivos

Samsung está haciendo algunas mejoras en los modelos Galaxy A72, Galaxy A52s 5G y Galaxy A22, incorporando funciones de One UI 5.1.1, aunque los móviles permanecen en One UI 5.1. Esta nueva versión de One UI se estrenó con los dispositivos plegables el mes pasado, trayendo consigo nuevas características y mejoras. Sin embargo, los registros de cambios de esta actualización solo mencionan mejoras en la estabilidad, confiabilidad y corrección de errores.

Los usuarios que ya actualizaron sus móviles han notado que los cambios son sutiles. Las animaciones del sistema se sienten un poco más fluidas, pero no se ven nuevas funciones importantes. Sorprendentemente, la actualización ocupa 1,3 GB, lo que sugiere cambios en segundo plano. Es importante tener en cuenta que una vez instalada la última actualización, no se puede volver a la versión anterior debido a actualizaciones de la política de seguridad.

Cómo instalar la actualización

La actualización está disponible como OTA y los usuarios pueden verificarla siguiendo estos pasos:

Abre la aplicación Configuración .

. Toca Actualización de software .

. Toca Descargar e instalar .

. Sigue las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

Como ya te mencionamos, el tamaño de la actualización puede variar según el modelo del dispositivo y la región. Antes de proceder con la actualización, te recomendamos hacer una copia de seguridad de tus datos y usar una conexión WiFi estable para evitar interrupciones.

¿Ya recibiste la actualización? Si eres uno de los que tienen un móvil de la línea Galaxy A mencionados aquí, con esta actualización puedes esperar una experiencia más estable, pero sin características sobresalientes.