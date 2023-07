Aunque hay marcas que ya tienen años en este mercado (como Samsung), nadie puede negar que 2023 ha sido el año dorado de los móviles plegables. Todavía siguen siendo smartphones caros, pero muchas marcas han decidido dar el salto, otras están por hacerlo y la competencia a menudo trae cosas buenas consigo.

Eso hace que la contienda se vuelve cada día más dura y nosotros solamente nos alegramos con ello. No obstante, también reconocemos que esto hace difícil decidirse por un solo dispositivo, pero por ello queremos echarte una mano. Estuvimos comparando los smartphones plegables que se han lanzado en los últimos meses y luego de estudiarlos a fondo tenemos esto: la lista definitiva de los mejores móviles plegables del 2023.

Ojo, este listado solo incluye dispositivos que se venden en España, por lo que algunas bestias como los plegables de Vivo se quedarán fuera. Por supuesto, tampoco se incluye aquellos móviles que no se habían presentado al momento de escribir este artículo, como el OnePlus Open, el futuro Xperia Flip o el Xiaomi Mi Mix Fold 3. ¿Comenzamos?

Motorola Razr 40 Ultra: el plegable más bonito del año también es muy potente

Un problema común en los plegables con formato de concha es que tienen poco margen de juego para innovar en su diseño. Sin embargo, Motorola demostró que esto no siempre es así y con el Razr 40 Ultra nos silenció a todos. Este móvil es el plegable más llamativo de todos, pues Motorola sabe que la serie Razr se volvió una leyenda gracias a ese detalle.

Pero más allá de eso, resulta que el Razr 40 Ultra también es una bestia parda y el plegable más ambicioso de la marca. Su panel interno funciona a 165 Hz, mientras que el externo lo hace 144 Hz, dos tasas de refresco que solo vemos en móviles gamers. Además, resulta que esa pantalla externa fue la que terminó obligando a Samsung a innovar en su Galaxy Z Flip 5. Por su tamaño puede ser utilizada para un montón de cosas, pero resulta que también es dispositivo muy potente (hablando globalmente).

El Motorola Razr 40 Ultra se vende desde 1195 € en su versión de 8 GB + 256 GB a través de Amazon. Estas son sus especificaciones:

Pantalla interna plegable de 6,9″ con resolución Full HD+, panel P-OLED, tasa de refresco variable de 1 a 165 Hz (LTPO), HDR10+ y brillo de 1.400 nits.

con resolución Full HD+, panel P-OLED, tasa de refresco variable de 1 a 165 Hz (LTPO), HDR10+ y brillo de 1.400 nits. Pantalla externa de 3,6″ con resolución de 1066 x 1056 píxeles, panel P-OLED, tasa de refresco de 144 Hz, HDR10+ y brillo de 1.400 nits.

con resolución de 1066 x 1056 píxeles, panel P-OLED, tasa de refresco de 144 Hz, HDR10+ y brillo de 1.400 nits. Procesador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con gráfica Adreno 730. 975.461 puntos en AnTuTu 9 .

con gráfica Adreno 730. 8 / 12 GB de RAM LPDDR5 y 256 / 512 GB de almacenamiento UFS 3.1.

y 256 / 512 GB de almacenamiento UFS 3.1. Doble cámara externa de 12 MP + 13 MP e interna de 32 MP.

e interna de 32 MP. Batería de 3800 mAh con carga rápida de 67 W e inalámbrica de 30 W.

e inalámbrica de 30 W. Sistema operativo Android 13 .

. Conectividad WiFi 6E, SIM 5G + eSIM , Bluetooth 5.3 LE, GPS, NFC y USB C.

, Bluetooth 5.3 LE, GPS, NFC y USB C. Extras: lector de huellas lateral, altavoces estéreo, Dolby Atmos y protección IP52.

Galaxy Z Flip 5: el plegable más revolucionario de Samsung también está entre los mejores del 2023

Aunque Samsung habitualmente ofrece mejores especificaciones en los Galaxy Z Fold, en la quinta generación se lucieron con el modelo Flip. La firma surcoreana decidió que era momento de hacer cambios importantes, pues sus rivales estaban acercándose demasiado.

¿Qué hicieron con el Galaxy Z Flip 5? Primero, lo dotaron de una gran pantalla externa que ahora es increíblemente útil (incluso puedes ejecutar ciertas apps sin desplegar el dispositivo); segundo, mejoraron la bisagra para finalmente lograr un pliegue perfecto; tercero le dieron el mejor procesador del año a su plegable, convirtiéndolo en un dispositivo potentísimo.

Sí, es cierto que esto trajo una subida de precios consigo y también que algunas características son las mismas del Galaxy Z Flip 4. No obstante, con un precio de partida de 1029 € el Galaxy Z Flip 5 es una de las mejores compras posibles en este nicho. Estos son sus datos:

Pantalla interna plegable de 6,9″ con resolución Full HD+, panel AMOLED, tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz (LTPO), HDR10+ y brillo de 1.200 nits.

con resolución Full HD+, panel AMOLED, tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz (LTPO), HDR10+ y brillo de 1.200 nits. Pantalla externa de 3,4″ con resolución de 748 x 720 píxeles, panel AMOLED y tasa de refresco de 60 Hz.

con resolución de 748 x 720 píxeles, panel AMOLED y tasa de refresco de 60 Hz. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con gráfica Adreno 730. 1.255.743 puntos en AnTuTu 9 .

con gráfica Adreno 730. 8 GB de RAM LPDDR5X y 256 / 512 GB de almacenamiento UFS 4.0.

y 256 / 512 GB de almacenamiento UFS 4.0. Doble cámara externa de 12 MP + 12 MP e interna de 10 MP.

e interna de 10 MP. Batería de 3700 mAh con carga rápida de 25 W e inalámbrica de 15 W.

e inalámbrica de 15 W. Sistema operativo Android 13 con One UI 5.1.1.

con One UI 5.1.1. Conectividad WiFi 6E, SIM 5G + eSIM , Bluetooth 5.3 LE, GPS, NFC y USB C.

, Bluetooth 5.3 LE, GPS, NFC y USB C. Extras: lector de huellas lateral, altavoces estéreo, Dolby Atmos y protección IPX8.

Galaxy Z Fold 5: aun sin grandes novedades, es el rey de nicho plegable

Cuando comparamos el Galaxy Z Fold 5 contra el Z Fold 4 nos quedó claro que Samsung no introdujo muchos cambios. De hecho, más allá de actualizar el procesador a uno más potente y poner una pantalla más brillante, es el mismo dispositivo de 2022.

No obstante, eso no significa que el Galaxy Z Fold 5 sea un dispositivo cualquiera. Su serie ha sido la más vendida año tras año, pues son terminales muy bien fabricados y con excelentes prestaciones. Así, perfectamente cabe aquello de “si funciona, ¿para qué cambiarlo?” Samsung solo pulió algunos detalles, lo puso al día y nos trajo un nuevo monstruo a 2023.

El Galaxy Z Fold 5 se puede comprar desde 1909 € en Amazon y estas son sus especificaciones resumidas:

Pantalla interna plegable de 7,6″ con resolución QXGA+ panel AMOLED, tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz (LTPO), HDR10+ y brillo de 1.750 nits.

con resolución QXGA+ panel AMOLED, tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz (LTPO), HDR10+ y brillo de 1.750 nits. Pantalla externa de 6,2″ con resolución de HD+, panel AMOLED y tasa de refresco variable de 48 a 120 Hz (LTPO).

con resolución de HD+, panel AMOLED y tasa de refresco variable de 48 a 120 Hz (LTPO). Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con gráfica Adreno 730. 1.416.666 puntos en AnTuTu 9 .

con gráfica Adreno 730. 12 GB de RAM LPDDR5X y 256 GB / 512 GB / 1 TB de almacenamiento UFS 4.0.

y 256 GB / 512 GB / 1 TB de almacenamiento UFS 4.0. Triple cámara trasera de 50 + 10 MP + 12 MP , externa de 10 MP e interna de 4 MP.

, externa de 10 MP e interna de 4 MP. Batería de 4400 mAh con carga rápida de 25 W e inalámbrica de 15 W.

e inalámbrica de 15 W. Sistema operativo Android 13 con One UI 5.1.1.

con One UI 5.1.1. Conectividad WiFi 6E, SIM 5G + eSIM , Bluetooth 5.3 LE, GPS, NFC y USB C.

, Bluetooth 5.3 LE, GPS, NFC y USB C. Extras: lector de huellas lateral, altavoces estéreo, Dolby Atmos, SPen y protección IPX8.

OPPO Find N2 Flip: el plegable de concha que aplastó a todos los rivales de 2022

El Find N2 Flip realmente se lanzó en 2022, pero fue a mediados de diciembre, así que podemos ser flexibles con él (nunca mejor dicho). Aparte, es un smartphone que no podíamos dejar fuera bajo ningún concepto. ¿Por qué?

Primero, porque si bien Motorola fue la que terminó de empujar a Samsung, el primer paso con las pantallas externas realmente útiles lo dio OPPO. Segundo, porque fue el smartphone que logró batir a todos sus rivales del momento gracias al Dimensity 9000+. Tercero, porque su cámara principal es un fantástico sensor Sony IMX890 con un rendimiento brutal. Y cuarto, porque se vende hasta con 16 GB de RAM, más que cualquier otro hasta ahora.

El OPPO Find N2 Flip se vende desde 1049 € en su versión base de 8 GB + 256 GB. Puedes conseguirlo en Amazon España, pero tienes que estar muy atento porque vuela cada vez que está disponible. Aparte, recuerda que OPPO está teniendo algunos problemas en Europa y por ello no está importando demasiados dispositivos. Así es su ficha:

Pantalla interna plegable de 6,8″ con resolución Full HD+, panel AMOLED, tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz (LTPO), HDR10+ y brillo de 1.600 nits.

con resolución Full HD+, panel AMOLED, tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz (LTPO), HDR10+ y brillo de 1.600 nits. Pantalla externa de 3,26″ con resolución de 720 x 382 píxeles, panel AMOLED y brillo de 900 nits.

con resolución de 720 x 382 píxeles, panel AMOLED y brillo de 900 nits. Procesador MediaTek Dimensity 9000+ con gráfica Mali-G710 MC10. 1.055.000 puntos en AnTuTu 9 .

con gráfica Mali-G710 MC10. 8 / 12 / 16 GB de RAM LPDDR5 y 256 / 512 GB de almacenamiento UFS 3.1.

y 256 / 512 GB de almacenamiento UFS 3.1. Doble cámara externa de 50 MP + 8 MP e interna de 32 MP.

e interna de 32 MP. Batería de 3700 mAh con carga rápida de 25 W e inalámbrica de 15 W.

e inalámbrica de 15 W. Sistema operativo Android 13 con ColorOS 13.

con ColorOS 13. Conectividad WiFi 6, SIM 5G + eSIM , Bluetooth 5.3 LE, GPS, NFC y USB C.

, Bluetooth 5.3 LE, GPS, NFC y USB C. Extras: lector de huellas lateral y altavoces estéreo.

Mención especial: el Google Pixel Fold es el plegable con mejor cámara del mundo

El Pixel Fold ciertamente no es el móvil más bonito de esta lista, tampoco el más potente (aunque sigue teniendo un rendimiento fantástico). No obstante, Google ni se preocupa por participar en esas ligas, sino que reina en su propio terreno: cámaras e integración con el sistema operativo.

Como buen Google Pixel, el Fold tiene unas cámaras que ofrecen un rendimiento sin parangón. Tanto, que DxOMark lo tiene como el plegable con la mejor cámara del mundo. Además, al ser fabricado por Google también es el plegable que mejor se integra con Android y sus funcionalidades para este tipo de teléfonos. No hay quien le gane en ese nicho.

¿Su detalle? Al momento de escribir este artículo no estaba a la venta en España y en otros mercados solo se vende a través de la Google Store. Es por ello que lo ponemos como mención especial, pero es que no podíamos dejarlo fuera por ningún motivo. Su precio base es de 1799 € y estos son sus datos:

Pantalla interna plegable de 7,6″ con resolución QXGA+ panel OLED, tasa de refresco de 120 Hz, HDR10+ y brillo de 1.450 nits.

con resolución QXGA+ panel OLED, tasa de refresco de 120 Hz, HDR10+ y brillo de 1.450 nits. Pantalla externa de 5,8″ con resolución de Full HD+, panel OLED, tasa de refresco de 120 Hz y HDR.

con resolución de Full HD+, panel OLED, tasa de refresco de 120 Hz y HDR. Procesador Google Tensor G2 con gráfica Mali-G710 MP7 + chip de seguridad Titan M2. 762.999 puntos en AnTuTu 9 .

con gráfica Mali-G710 MP7 + chip de seguridad Titan M2. 12 GB de RAM LPDDR5 y 256 / 512 GB de almacenamiento UFS 3.1.

y 256 / 512 GB de almacenamiento UFS 3.1. Triple cámara trasera de 48 MP + 10,8 MP + 10,8 MP , externa de 9,5 MP e interna de 8 MP.

, externa de 9,5 MP e interna de 8 MP. Batería de 4821 mAh con carga rápida de 30 W e inalámbrica.

e inalámbrica. Sistema operativo Android 13 .

. Conectividad WiFi 6E, SIM 5G + eSIM , Bluetooth 5.2 LE, GPS, NFC y USB C.

, Bluetooth 5.2 LE, GPS, NFC y USB C. Extras: lector de huellas lateral, altavoces estéreo y protección IPX8.

Y tú… ¿cuál es tu móvil plegable favorito en 2023?