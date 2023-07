OnePlus, Apple y Nothing son las únicas marcas importantes del mercado de móviles que aún no han lanzado su primer plegable. Sin embargo, todo parece indicar que la marca china ya está lista para competir contra Samsung, Google, Xiaomi, Huawei, Motorola, Honor, OPPO, Vivo y Tecno en el mercado de los smartphones plegables.

Así es, el primer plegable de OnePlus está cada vez más cerca y, aunque aún no tenemos fecha de lanzamiento, se acaba de filtrar el nombre y diseño que tendrá este esperado móvil. ¿Quieres saber cómo se llamará y lucirá? Pues quédate con nosotros para descubrirlo.

Un conocido leaker del mundo Android acaba de revelar que la marca acaba de patentar en Europa el nombre OnePlus Open, lo que parece indicar que así se llamará el primer plegable del fabricante chino. Además, el filtrador @OnLeaks a través del medio Smartprix ha compartido los renders en alta resolución del diseño que tendrá este plegable en los que podemos ver un módulo de cámaras inspirado en el OnePlus 11 y un acabado en la tapa trasera de un material similar al cuero.

OnePlus is taking a different approach on the name for it’s very first foldable Smartphone! Let me introduce it to you: OnePlus Open 👐 pic.twitter.com/srXw35UC8j

— Max Jambor (@MaxJmb) July 6, 2023