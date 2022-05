Aunque hay cosas peores, algo que molesta mucho es que te inviten a un grupo de WhatsApp que no te interesa para nada. Primero, porque obviamente no quieres estar ahí; y segundo, porque no puedes huir sin que todos se enteren de que te saliste.

Sí, la invitación automática a grupos puede desactivarse en WhatsApp, pero esta es una solución previa al desastre. ¿Qué pasa si ya te agregaron y te quieres ir? Acabamos de decirlo: te aguantas a que todos se enteren. Por suerte, parece que esto dejará de ser así en próximas actualizaciones, porque escapar de los grupos de WhatsApp en silencio será posible. ¿Salida anónima por la puerta de emergencia? Sí, aunque unos pocos se enterarán.

Podrás dejar un grupo de WhatsApp en silencio, pero al menos una persona se enterará

Gracias a información descubierta y filtrada por WaBetaInfo, sabemos que Meta está desarrollando una opción que te permitirá salir de un grupo de WhatsApp sin que (casi) nadie lo note. El descubrimiento se hizo en el código de la versión web de WhatsApp, pero es muy probable que llegue a todas las plataformas.

De momento desconocemos si será una funcionalidad que tendrás que habilitar cuando esté disponible o si, por el contrario, será algo que venga activado por defecto y dejará en el olvido las notificaciones de salida que existen hasta ahora. Como está en desarrollo, actualmente es una característica que se activa desde el código, así que habrá que esperar para saber la respuesta.

Ahora bien, esta nueva forma de salir de los grupos de WhatsApp silenciosamente parece perfecta, pero no lo es. Como puedes notar en la imagen de arriba, cuando decidas abandonar un grupo, la plataforma les avisará a los administradores que lo hiciste. No es algo grave, pero es bueno que sepas que no será una escapada limpia.

¿Cuándo llegarán los abandonos silenciosos a los grupos de WhatsApp en Android e iOS?

Al momento de escribir esta nota, las salidas silenciosas en grupos de WhatsApp solamente están disponibles en WhatsApp Web Beta. Esto significa que es una característica en etapa de desarrollo que incluso podría nunca pasar de ahí.

Aun así, es probable que llegue muy pronto a la versión estable de WhatsApp Web y luego haga lo propio en las aplicaciones para Android, iOS y demás plataformas. ¿Cuándo sucederá? No lo sabemos, pero puede que sea poco tiempo. Al fin y al cabo, WhatsApp viene lanzando múltiples actualizaciones interesantes últimamente. ¿Algunas de ellas? Las reacciones a los mensajes de WhatsApp, los grupos de 512 personas, nuevos emojis y hasta las comunidades de WhatsApp.