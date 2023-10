Respuestas del cuestionario del 26 de octubre de Disney 100 años TikTok

Un nuevo cuestionario ha llegado al juego de cartas de Disney en TikTok. Como sucede todos los días de la semana, ya se pueden responder las 5 preguntas para intentar obtener nuevas cartas y de esta forma completar el mazo semanal.

Si ya le has echado un vistazo al cuestionario, pero no te has animado a responder las preguntas, déjanos decirte que has tomado una muy buena decisión, ¿por qué? Porque es uno de los cuestionarios más complicados de responder correctamente hasta la fecha.

Respuestas correctas a las preguntas del cuestionario del 26 de octubre de Disney 100

Deportes, Superhéroes y edificaciones, estos son los tres temas que dicen “presente” en el cuestionario del 26 de octubre de Disney 100 años en TikTok. Para no darle más vueltas al asunto, a continuación te brindamos las respuestas correctas para que consigas esas cartas que te faltan.

Pregunta 1

¿Quién lleva la Capa de Levitación?

Respuesta correcta: Doctor Strange (1.ª opción).

Pregunta 2

¿Cuál es este nombre del personaje de Hannah Montana?

Respuesta correcta: Mikayla (1.ª opción).

Pregunta 3

¿Quién dijo por primera vez “Voy a Disney World” después de ganar el gran partido?

Respuesta correcta: Phil Simms (3.ª opción).

Pregunta 4

¿Cuánto mide la Space Mountain en Walt Disney World Resort?

Respuesta correcta: 56 metros (4.ª opción).

Pregunta 5

¿Cuál es el nombre de la isla de Síndrome en Los Increíbles?

Respuesta correcta: Palos Locos (1.ª opción).

Como bien mencionamos en este tipo de artículos, los cuales subimos a diario, es imprescindible que compruebes si has recibido cartas repetidas. En caso de ser así, deberás compartirlas con otras personas. De esta forma no solo ayudarás a otros usuarios a completar los mazos, también podrías llegar a recibir aquellas cartas que te faltan.