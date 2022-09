Aunque el último Xiaomi con Android puro ya dijo adiós (el Xiaomi Mi A3 se quedó sin soporte oficial), la marca china lanzó este año un móvil de gama baja sin MIUI con Android 12 Go Edition. Hablamos del económico Redmi A1, que por menos de 100 euros te ofrece una pantalla HD+ de 6,52 pulgadas, una batería de 5000 mAh, 4G y una cámara dual de 8 MP + 2 MP.

En varios sitios web de certificación ha empezado a aparecer una versión mejorada de este móvil, llamada Redmi A1+. Ahora, la gente de Appuals ha filtrado las especificaciones principales y algunos renders de este nuevo Redmi A1 Plus. ¿Será el Xiaomi sin MIUI que todos estamos esperando? Averigüémoslo.

Así será el Redmi A1 Plus: mejoras modestas para mantenerse asequible

Lastimosamente, el Redmi A1 Plus no será un móvil potente. Según la filtración, seguirá llevando el procesador Helio A22 con 2 GB de RAM y 32 GB de memoria interna. Además, tendrá el mismo diseño de su hermano estándar, como puedes notarlo con la imagen filtrada de arriba. Incluso, se venderá en los mismos colores: negro, azul y verde.

Solo incluirá unas pocas mejoras, como la incorporación de un lector de huellas en la parte trasera y el uso de Android 12 completo en lugar de la versión ligera (Android 12 Go Edition) que lleva su hermano. Aquí te dejamos todas sus especificaciones filtradas para que lo compares:

Pantalla : 6,52″ HD+ con resolución 1600 x 720, ratio 20:9, 120 Hz de tasa de actualización táctil y hasta 400 nits de brillo.

: 6,52″ HD+ con resolución 1600 x 720, ratio 20:9, 120 Hz de tasa de actualización táctil y hasta 400 nits de brillo. Procesador : MediaTek Helio A22.

: MediaTek Helio A22. RAM : 2 GB LPDDR4X.

: 2 GB LPDDR4X. Almacenamiento : 32 GB.

: 32 GB. Cámara trasera : dual de 8 MP con sensor secundario desconocido.

: dual de 8 MP con sensor secundario desconocido. Cámara selfie : única de 5 MP.

: única de 5 MP. Batería : 5000 mAh con carga de 10 W.

: 5000 mAh con carga de 10 W. Conectividad : jack de 3.5 mm para auriculares, puerto Micro USB, Dual SIM 4G, ranura micro SD ampliable hasta 512 GB, WiFi de 2,4 GHz y Bluetooth 5.0.

: jack de 3.5 mm para auriculares, puerto Micro USB, Dual SIM 4G, ranura micro SD ampliable hasta 512 GB, WiFi de 2,4 GHz y Bluetooth 5.0. Extras : lector de huellas trasero y un altavoz.

: lector de huellas trasero y un altavoz. Sistema operativo: Android 12 Stock.

El hecho de usar Android 12 en vez de Android 12 Go es interesante, ya que realmente esto no hace que el dispositivo sea más potente, pero sí que sea menos limitado al momento de instalar apps. Recuerda que muchísimas apps no están disponibles para Android Go. Sin embargo, al permitirle al usuario instalar las apps que quiera, es posible que se produzcan problemas de ralentización con ciertos procesos.

¿Cuánto costará el Redmi A1 Plus?

Considerando que el Redmi A1 vale 99 euros en Europa, apostamos a que esta versión ligeramente mejorada con lector de huellas costará unos 110 euros aproximadamente. Quizás más o quizás un poco menos, pero debería rondar ese precio.