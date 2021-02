Uno de los lanzamientos más esperados del año, el Redmi Note 10 está a la vuelta de la esquina. Recientemente se filtró la fecha de presentación, será el 4 de marzo en La India y ya hay rumores de que estará disponible dentro de poco a nivel global.

Además, junto a estas filtraciones se ha revelado un poco de lo que podríamos encontrar en la presentación de este móvil. Y según lo visto, promete superar, y por mucho, a las generaciones anteriores de la familia Redmi Note.

#RedmiNote10 Series is all set for it's global debut on 4/3/21! 🚀#RedmiNote has been India's most loved smartphone & we're thrilled to bring you the next #10on10 experience!

Get notified 👇https://t.co/cwYEXdVQIo: https://t.co/MDkxGjnj3e@AmazonIN: https://t.co/P3NpRRcFeG pic.twitter.com/yvco9UCuqR

