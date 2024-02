Las Apple Vision Pro paralizaron al mundo hace apenas un par de semanas, cuando salieron a la venta. Cientos de publicaciones y noticias hablando sobre estos visores de realidad virtual y aumentada coparon los medios, pues ciertamente son geniales.

Sin embargo, parece ser que el encantamiento ya finalizó para muchos compradores y, como cenicienta, cuando le llega la medianoche hay que devolverse. Y hablando de devolverse, esto es justo lo que está pasando con las Apple Vision Pro, sus usuarios las están devolviendo a las tiendas. ¿Salieron malas? ¿No gustaron? ¿Un gasto por mero postureo para hacerse virales y luego a la basura? Te contamos las razones a continuación.

Las Apple Vision Pro son geniales, pero los dolores de cabeza, molestias en el cuello y mareos pueden más

Por si no lo sabes, Apple permite devolver cualquiera de sus productos dentro de un periodo de 14 días a partir del momento de compra. Habiéndose lanzado el 2 de febrero, ese lapso está a punto de acabar para las Apple Vision Pro y cada vez son más los usuarios que acuden a este salvoconducto.

En las redes sociales estadounidenses ya no es extraño conseguir publicaciones de compradores diciendo que devolverán sus visores de 3500 dólares en las próximas horas y las razones tienden a ser muy similares.

La mayoría apunta que las devolverán por un tema de comodidad, ya que el peso llega a ser molesto y gran parte del mismo está en el frontal. Esto hace que el cuello tenga que esforzarse constantemente para mantener la cabeza erguida, ocasionando dolores.

Junto a esto, otras de las razones comunes son los dolores de cabeza, mareos y hasta la fatiga visual. El efecto puede llegar a ser tal, que algunos compradores aseguran que usar los visores les ha provocado roturas de vasos sanguíneos en los ojos o enrojecimiento. Esto último ciertamente no es nuevo, ya que es un problema del que se ha alertado durante años con otros visores.

Para otros el precio también es un problema, especialmente porque sienten que el diseño no le acompaña. Aseguran que no están dispuestos a seguir con sus Apple Vision Pro, pues son demasiado caras y difíciles de manejar como para intentar acostumbrarse a los dolores de cabeza y fatiga visual que genera. Aun así, no se cierran a probar las próximas generaciones.

A las Apple Vision Pro les falta contenido y tienen carencias importantes en el área de productividad

Los argumentos de arriba son los más frecuentes para las devoluciones de las Apple Vision Pro, pero resulta que hay otras razones igual de relevantes.

Algunos usuarios consideran que estos visores de RA y RV todavía no ofrecen suficientes características para lo que valen. Afirman que no hay suficientes juegos, ni contenido adaptado y que la productividad se ve mermada con ellos. Sobre esto último hay numerosos ejemplos.

Olga Zalite, una ilustradora de páginas web que trabaja con Figma asegura que tenía otras expectativas sobre las Vision Pro. Sin embargo, tras probarlas un par de horas se dio cuenta de que son incompatibles con su trabajo y le ocasionaban mareos al ver los gráficos en pantalla.

Gui Bibeau, ingeniero programador de MetaMask, publicó que devolverá sus Vision Pro porque la experiencia programando no le convenció. El enfoque continuo del texto mostrado en las pantallas le causaron terribles dolores de cabeza.

Un usuario en Reddit redactó una publicación bastante larga sobre por qué devolvería sus visores, pero todo puede resumirse a la siguiente frase: “si no las uso para productividad, si no me encantan para entretenerme y si no hay suficientes juegos para jugar, simplemente no puedo justificar el conservarlas”.

El mismo Carter Gibson, uno de los directivos de gestión comunitaria de Google, apuntó que a las Vision Pro les falta atención a los detalles, pues estos son decisivos para la productividad. “Es difícil realizar múltiples tareas entre ventanas y varios tipos de archivos simplemente no son compatibles. Hasta crear una presentación requiere más energía que hacerlo con un mouse y teclado”, aseguró.

Con esto queda en evidencia que las Apple Vision Pro son un gadget que todavía necesita mejoras. Aunque no nos malinterpretes, son los visores de RA y RV más geniales creados nunca para el mercado de consumo. Sin embargo, para las próximas generaciones hay que hacer algunos correctivos para que sean un éxito masivo.