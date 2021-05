Hace una semana, Realme hizo oficial la primera marca de su ecosistema de hogar inteligente Tech Life, la cual operará solamente en India (por ahora). Su nombre es DIZO y, aunque no anunciaron qué dispositivos lanzarán próximamente, se sabe que están trabajando en cuatro tipos de productos: hogar inteligente, entretenimiento, salud y accesorios.

Ahora, gracias a un usuario que ha hurgado en una tienda online de la marca, ya sabemos cuáles serán exactamente los primeros tres dispositivos de DIZO que llegarán al mercado. Spoiler: no son nada nuevos.

Dear @DIZOTech , you hide your unreleased products so poorly. And I just bought one of your unrealised product, thanks. pic.twitter.com/koFYoBtna9

— Chun (@chunvn8888) May 29, 2021