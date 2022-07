Si has usado la plataforma de YouTube en el último par de años, lo más probable es que te hayas topado por accidente, o a propósito, con un vídeo titulado lofi hip hop radio — beats to relax/study to. Esta famosa emisión en directo de música lofi que atrajo tantas vistas, cesó su transmisión y todo por un conjunto de denuncias falsas.

¿Qué es lofi hip hop radio — beats to relax/study to?

Tal como su nombre su índica, lofi hip hop radio es un livestream lleno de música lofi, es decir, que utiliza métodos de grabación de baja fidelidad, los cuales en combinación con ritmos suaves de hip hop crean un efecto muy relajante.

Una gran cantidad de usuarios de YouTube hicieron de esta emisión su favorita a la hora de estudiar, limpiar, trabajar o simplemente sentarse y relajarse, lo que llevó al stream a juntar más de 668 millones de visionados.

No solo fue famosa en YouTube, también figuraba en muchas listas de otras plataformas como Spotify y Apple Music. Los fans más apegados a esta emisión siempre hallaban la forma de transferir los temas desde las listas de YouTube a otras plataformas, para siempre gozar los ritmos suaves que Lofi Girl tiene para ofrecer.

La emisión en vivo se convirtió en una enorme referencia en la cultura pop en poco tiempo y era difícil no encontrártela cuando navegabas por YouTube después de un rato. Hoy en día existen cientos, si no miles, de emisiones que parodian, siguen o intentan replicar lo que el canal Lofi Girl logró con esta emisión.

¿Por qué cerro lofi hip hop radio?

La respuesta corta es que es culpa de YouTube, ya que la plataforma cuenta con una deficiente gestión de las denuncias por infringir los derechos de autor. El sistema automatizado está diseñado de forma tal que si llega a detectar clips de audio, canciones, o sonidos que una empresa registró como de su propiedad, automáticamente se suspende el vídeo de la plataforma.

Suena bien, en teoría. El problema está en que no existe supervisión humana tras el proceso y muchas veces usuarios fraudulentos abusan del sistema para atacar a otros canales por motivos personales. Es muy común ver trolls de Internet que intentan extorsionar o manipular a los creadores de contenido, registrando audios o sonidos que no son de su propiedad y luego haciendo denuncias de copyright falsas.

En este caso, lofi hip hop radio, esta gigante de emisión de YouTube, ha sido víctima de este tipo de estafa tras las denuncias de FMC Music, una productora musical de malasia. El dueño del canal de Lofi Girl, marcó como falsas estas acusaciones, alegando que toda la música que se reprodujo en su stream eran propiedad de su firma, Lofi Records.

¿Es este el final de lofi hip hop radio — beats to relax/study to?

Como era de esperarse, YouTube ha salido a flote y ha reconocido que las denuncias en contra del canal Lofi Girl son completamente falsas. El canal se mantiene en pie y la reproducción de lofi hip hop radio – beats to relax/study to ha vuelto a estar en línea para todos sus fieles usuarios.

Sin embargo, muchos fans aún permanecen expresando su descontento por este suceso, ya que es muy triste ver como después de 20,843 horas y 668 millones de vistas, el stream tiene que volver a empezar desde cero. La preocupación general reside en que si un stream tan famoso como este puede ser víctima de denuncias falsas, entonces ningún creador de contenido puede estar completamente a salvo.

Esperamos haber aclarado tus dudas en cuanto a este tema y estamos felices de poder decirle a los usuarios que lofi hip hop radio — beats to relax/study to está de vuelta, y con suerte así será por muchos más años. Sin embargo, si quieres intentar relajarte con otros canales te recomendamos streams como:

Recuerda tener mucho cuidado a la hora de subir videos a YouTube y siempre busca guías sobre como descargar música sin derechos de autor para tus videos. Si tienes alguna otra duda que no hayamos aclarado o alguna opinión en este tópico, déjalo para nosotros en la sección de comentarios.