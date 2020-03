Popcorn Time parece tener más vidas que un gato y por eso, luego de un largo rato sin saber nada de ella, ha vuelto justo a tiempo para ayudarnos a mantener la cordura durante estos días de aislamiento.

Aunque nadie sabe por cuánto tiempo pueda estar disponible, seguramente esta noticia será del agrado de los que ya han utilizado esta plataforma anteriormente o de los que tengan curiosidad por conocerla.

Para quienes no lo sepan, Popcorn Time es un servicio multi-plataforma de películas y series en streaming gratis. Fue presentada en 2014 y en poco tiempo ganó mucha popularidad pero por conflictos legales ha sido cerrada en varias ocasiones.

Esta plataforma funciona mediante BitTorrent, lo que implica que la película o serie nunca se descarga en el ordenador, o al menos no por completo, y que la recepción de datos proviene de diferentes fuentes.

Take a Corona, Don't Catch Corona. Test our new version now!https://t.co/Ecvp0QMAo6

— Popcorn Time (@popcorntimetv) March 13, 2020