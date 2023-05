Comenzando mayo Xiaomi publicó la lista de móviles que actualizarían a MIUI 14 en lo que restaba del segundo trimestre del 2023. Hasta ahora ha ido cumpliendo muy bien, pero resulta que en el listado quedaban fuera algunos dispositivos que sí o sí tenían que dar el salto.

El POCO M5s era uno de ellos, pues este gama media fue presentado el año pasado y todavía no ha recibido su primera gran actualización. Al parecer a Xiaomi solo se le olvidó listarlo, pues definitivamente no tenía pensado hacerse de la vista gorda con él. ¿La prueba? El POCO M5s ya está actualizándose a Android 13 y MIUI 14, por lo que se pone totalmente al día con las novedades de software.

El POCO M5s recibe todas las novedades de Android 13 y MIUI 14

Gracias al equipo de MIUIes, ahora sabemos que el POCO M5s ya está dando el salto a Android 13 en su versión global. El firmware 14.0.2.0.TFFMIXM trae consigo todas las novedades de la versión más reciente del sistema operativo de Google, así como todo lo que tiene que ver con MIUI 14.

Esta era una actualización más que obligatoria, pues como adelantamos arriba el POCO M5s todavía no había recibido una nueva versión de Android. Además, el POCO M5 estándar sí que estaba en la lista de móviles a actualizar durante este semestre, habiéndose lanzado ambos el mismo día. Como sabrás, el POCO M5s es el complementario del POCO M5. El segundo se enfoca más en potencia y mejor pantalla, pero el primero lo da todo en cámaras y potencia de carga.

¿Qué sucedió que el M5s no estaba en la lista de pendientes? No lo sabemos, probablemente un pequeño desliz humano. Sin embargo, el hecho es que no se quedará sin actualizar y podrás probar todo lo nuevo ahora mismo, ¿quieres saber cómo?

¿Cómo actualizar el POCO M5s a Android 13 y MIUI 14?

El firmware 14.0.2.0.TFFMIXM para el POCO M5s global ya está distribuyéndose entre los usuarios del programa Mi Pilot de Xiaomi. Esto significa que la OTA todavía no está disponible para el público general, por lo que tendrás que esperar algunos días adicionales si quieres aplicar la actualización automática.

No obstante, eso no significa que no puedas actualizar ahora mismo tu POCO M5s a Android 13. El paquete de actualización ya está disponible para descargar e instalar a través del Recovery de tu móvil. ¿Dónde puedes descargarlo? En el enlace que te dejamos a continuación: