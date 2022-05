¿Eres fan de los juegos de PlayStation, pero te gustaría poder jugarlos en tu smartphone? Si es así, estás de suerte. Y es que Sony acaba de confirmar que quiere que su catálogo también esté disponible en los móviles. Para ello, un 20 % de los juegos de PlayStation llegará a los smartphones en 2025.

¿Esto qué significa? Pues que en unos 3 años, los usuarios de iOS y Android podrán descargar el doble de juegos de la consola de Sony (con respecto a los que pueden descargar ahora mismo). ¡Quédate en la web y descubre todos los detalles de este tema!

En 2025 tendrás aún más juegos de PlayStation disponibles en tu móvil

Sony reveló esto en su última reunión de inversionistas. Según el CEO de PlayStation Studios, la empresa tiene una porción pequeña del mercado (aunque esta es de primera calidad, ya que tiene juegos geniales como la saga Uncharted o The Last of Us).

No obstante, solo un 30 % de los juegos de la consola se pueden instalar en un PC o en un smartphone en la actualidad. Por eso, poner toda la carne en el asador para una expansión hacia los móviles puede darle grandes resultados a Sony.

En la imagen anterior puedes ver cuál es el proyecto que la empresa tiene en mente. Según sus planes, la disponibilidad de los juegos de PlayStation Studios se dividirá en 2025 de la siguiente manera:

Un 50 % de los lanzamientos serán para la PlayStation 5 .

. El otro 50 % se enfocará en los móviles, ordenadores y portátiles.

Es así como Sony pretende cambiar su estrategia y abarcar más dispositivos, pero sin perder la calidad de su catálogo. Que Sony haga esto es una gran noticia para el mundo Android. ¿Por qué lo decimos? Pues porque ya no tendrías que usar los emuladores de PlayStation en Android para disfrutar de los juegos de la consola en tu móvil.

A su vez, esto haría que Microsoft y Nintendo tuviesen que dar el salto al mercado de los smartphones para que Sony no las supere.

Y tú, ¿qué piensas de esta noticia? ¿Sony cumplirá con lo que promete para los gamers de iOS y Android? Cuéntanos en los comentarios.

¿No quieres esperar hasta 2025 para jugar a los juegos de PlayStation en tu móvil? Entonces te recomendamos probar The Last of US para Android o el fan made de Red Dead Redemption 2 que ya está disponible en Android.