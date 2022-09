Están a la vuelta de la esquina, pero se filtró un montón de información sobre ellos antes del lanzamiento. ¿De qué estamos hablando? De los nuevos Pixel Watch y Pixel Tablet, que serán presentados el 6 de octubre por Google junto a los Pixel 7 y 7 Pro.

¿Qué puedes esperar de estos dos dispositivos? ¿Serán tan geniales como sus hermanos móviles? Te contamos todo lo que sabemos de los nuevos Google Pixel Watch y Google Pixel Tablet.

El Pixel Watch llevará el minimalismo a un nuevo nivel, con un diseño sin competencia en el mercado

Antes de que alguien más lo hiciese, Google decidió lanzarse al agua al adelantar las primeras imágenes y especificaciones oficiales de su Pixel Watch. La compañía se guardó algunos detalles para el lanzamiento, pero la filtración es suficientemente buena como para reseñarla.

¿Cómo será el Pixel Watch? Un smartwatch donde el minimalismo marca la pauta, ya que este reloj no contará con demasiados elementos en su diseño. Pero que esto no te eche para atrás, porque el Pixel Watch será simple, pero precioso: contará con una pantalla circular en forma de cascada que se extiende hasta los laterales del reloj, algo que no recordamos haber visto.

Para controlarlo contarás con dos botones laterales, con uno de ellos en forma de corona para navegar mejor entre los menús de Wear OS. Por supuesto, también podrás usar el reloj con su pantalla táctil.

El Pixel Watch, además, estrenará un sistema de sujeción de correas propietario, de doble agarre cruzado. De momento, sabemos que las correas serán de silicona y habrá al menos 4 colores (verde, blanco, negro y gris), pero no descartamos que Google lance otros materiales y colores más adelante.

Sobre sus especificaciones, sabemos realmente poco, pues solo está confirmado que llevará Wear OS 3.1 como sistema operativo, compatible con Fitbit Health. Del resto, un par de rumores apuntan a: una pantalla OLED circular con una diagonal de 1,4” y resolución de 450 x 450 píxeles; procesador Exynos 9110, mismo del Galaxy Watch original de 2018. Esto último hay que cogerlo con pinzas, pero nos parecería un despropósito optar por un SoC tan antiguo.

La Google Pixel Tablet será grande y contará con

su propio stylus al puro estilo de Samsung

Durante la Google I/O 2022, Google confirmó que estaban trabajando en una tablet propia. En ese momento se explicó que sería un dispositivo de grandes dimensiones, pero no imaginábamos que sería tan literal.

La nueva filtración apunta que la pantalla de la Google Pixel Tablet tendrá una diagonal de 11 pulgadas. Con esto, estaríamos hablando de una de las tablets más grandes de todo el mercado y un dispositivo que está pensado para la productividad, definitivamente.

Esto último se afianza todavía más cuando nos enteramos de que la Pixel Tablet tendrá su propio stylus propietario, como los S Pen de Samsung. Desconocemos si se enviará junto a la tablet, pero definitivamente existirá y será compatible. Sobre sus especificaciones, por suerte contamos con más datos filtrados que los que se han dejado ver en el Pixel Watch. Según los rumores, así podría ser internamente la Pixel Tablet:

Pantalla OLED de 11 pulgadas.

de 11 pulgadas. Procesador Google Tensor con gráfica Mali-G78 MP20 (quizás una versión pulida).

con gráfica Mali-G78 MP20 (quizás una versión pulida). Almacenamiento de 128 o 256 GB .

. Cámara trasera individual y una cámara frontal.

y una cámara frontal. Conectividad WiFi 6 de triple banda como mínimo, podría existir una versión con 5G.

como mínimo, podría existir una versión con 5G. Android 13 como sistema operativo.

Como verás, son unas especificaciones que no son sorprendentes, pero cumplirán completamente en cualquier tarea. Sin embargo, puede que la Google Pixel Tablet sorprenda en el apartado fotográfico. ¿Por qué? Porque este nunca ha sido el fuerte de las tablets, pero el chip Tensor elevó muchísimo el rendimiento fotográfico de los Google Pixel, así que podría ser lo mismo con la Pixel Tablet.

No sabemos nada sobre los precios de estos dos dispositivos, así que tocará esperar ansiosamente hasta el 6 de octubre para descubrir el resto de detalles.