Se espera que los nuevos Google Pixel 6 se presenten el próximo 19 de octubre. Los rumores sobre cómo serán ya están por todos lados, como suele suceder cuando una gran compañía está a punto de lanzar un producto. Pero en esta ocasión ha salido a la luz una filtración muy curiosa que creo que nadie se esperaba: Google lanzará junto con el Pixel 6 una suscripción llamada Pixel Pass que será como Apple One, pero mucho mejor.

Recordemos que Apple One es la suscripción para los usuarios de la marca de la manzana con la que se obtiene música, almacenamiento en la nube, Apple TV+ y Apple Arcade por un pago mensual. Pues bien, según el filtrador M. Brandon Lee, la suscripción que prepara Google será exactamente igual, pero también incluirá un teléfono Pixel y garantía extendida. Enseguida te contamos todos los detalles que sabemos hasta ahora de Pixel Pass.

Así será Pixel Pass, la suscripción para tener el último Google Pixel que hace temblar a Apple One

Específicamente, lo que incluye la suscripción Pixel Pass según la filtración es lo siguiente:

Un móvil Google Pixel con la promesa de actualizaciones regulares y garantía extendida.

con la promesa de actualizaciones regulares y garantía extendida. Almacenamiento en la nube con Google One .

. Aplicaciones y juegos de pago en la tienda de Android con Play Pass .

. YouTube sin anuncios , así como con la opción de descargar y reproducir vídeos en segundo plano (YouTube Premium).

, así como con la opción de descargar y reproducir vídeos en segundo plano (YouTube Premium). Música en streaming con YouTube Music .

. Conexión a Internet con Google Fi.

Aunque el servicio tiene muy buena pinta así como está planteado, hay dos ausencias notables: Google Stadia Pro (para jugar en la nube a juegos de PC y consolas) y un servicio de películas y series en streaming como Netflix. Podemos entender esta segunda ausencia, ya que Google no posee ningún servicio de vídeos de este estilo y tendría que llegar a un acuerdo con otra compañía para incluirlo.

Lo que más llama la atención es la ausencia de Google Stadia, pues se sabe que el servicio no ha tenido el éxito que se esperaba y quizás, incluyéndolo en una suscripción como esta, reciba el impulso que necesita. De todas formas, te recordamos que esta es solo una filtración. Todavía no es oficial que Google vaya a lanzar esta suscripción con los servicios aquí mencionados. Quizás cambien varias cosas y nos den una sorpresa. Del precio no sabemos nada hasta ahora.

Parece que no llegará a España

También hay que decir que Google Fi (el servicio de Internet de la gran G) solo está disponible en Estados Unidos. Además, se espera que los Pixel 6 no lleguen oficialmente a España, por lo que es muy posible que Pixel Pass solo sea para residentes de los Estados Unidos. O quizás el contenido de la suscripción simplemente varíe entre los diferentes países donde se lance. Veremos…

Habrá que esperar hasta el lanzamiento de los Pixel 6 para despejar todas estas dudas. De momento, si te interesa la moda de los móviles por suscripción, te invitamos a echar un ojo a Grover, un servicio de alquiler de móviles en España parecido en parte a la suscripción que prepara Google.