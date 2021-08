¿Eres de los que no le presta atención a las Políticas de uso de los servicios y aplicaciones que utilizas a diario? Si tu respuesta es “sí”, te recomendamos que empieces a interesarte en esos largos textos que te hacen aceptar la mayoría de los servicios que hay en Internet.

Gracias a la publicación realizada por miles de usuarios en redes sociales y foros, se ha podido saber que PayPal le quita dinero a aquellos usuarios que no respetaron las Políticas de uso. En pocas palabras, si cometiste alguna infracción, PayPal tomará dinero de tu cuenta por los daños causados a la plataforma de pagos.

PayPal cobra dinero por infracciones de la Política de uso, ¿cómo evitarlo?

No es complicado evitar que PayPal tome dinero de tu cuenta sin tu consentimiento, pues al tratarse de una pasarela de pagos, es importante saber qué es lo que no se puede hacer.

Desde aquí te recomendamos usar PayPal como corresponde, ya que intentar “engañar” a la plataforma no debería ser una opción. En resumen, deberías evitar realizar las siguientes acciones para que PayPal no limite tu cuenta y te quite el dinero que tienes en la misma:

No utilices PayPal para intercambiar saldo .

. Evita pedir reembolsos .

. No compres criptomonedas en sitios externos a PayPal.

en sitios externos a PayPal. Evita crear múltiples cuentas .

. No inicies sesión en otras cuentas utilizando un mismo móvil o PC.

Si vendes productos por medio de PayPal, guarda los códigos de rastreo de los envíos.

Si evitas realizar alguna de estas acciones que te mostramos arriba, PayPal jamás descontará dinero de tu cuenta por incumplir con las Políticas de uso.

Por otro lado, si te descontaron saldo de tu cuenta y no has cometido ninguna infracción, deberás contactar con PayPal para que puedas encontrar una solución.

Eso sí, deberás tener mucha paciencia, pues si PayPal retuvo tu dinero, el porcentaje de que el mismo sea liberado es muy bajo: solo un 5% de los usuarios logran recuperar el acceso a su cuenta.