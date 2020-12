A pesar de que PayPal es una de las plataformas de pagos más utilizadas en el mundo, suele también ser apodada como “el generador de dolores de cabeza”. Son miles los usuarios que, al vender un producto, o bien realizar una compra, descubren cómo su dinero es retenido por PayPal sin que la plataforma explique el motivo por el cual tomó esa decisión.

Si al leer este artículo estás sufriendo este inconveniente, o bien usas PayPal y quieres saber qué tienes que hacer para que tu dinero no sea retenido en tu cuenta, estás en el lugar indicado. Aquí te vamos a mostrar cuáles son las causas por las que PayPal retiene tu dinero, como así también cuánto dura ese tipo de limitación.

¿Por qué PayPal a veces retiene tu dinero?

Al tratarse de una plataforma de pagos que funciona casi en todo el mundo, PayPal tiene ciertas “herramientas” que pone en práctica para evitar que los usuarios sean estafados al momento de enviar o recibir dinero. Una de esas herramientas hace referencia a las retenciones de fondos, medida que PayPal suele tomar en aquellas cuentas en donde se registra algún tipo de irregularidad.

Ninguna cuenta está a salvo de la retención de saldo, para PayPal todas las cuentas son iguales. Eso sí, aquellas que sean nuevas y que no hayan recibido ningún tipo de pago, son más propensas a recibir limitaciones. Algunas de las razones por las que PayPal a veces retiene el dinero de una cuenta son estas:

Recibir un pago de más de 100 € en una cuenta recién creada.

en una cuenta recién creada. Tener un historial limitado dentro de eBay o de cualquier otra plataforma de venta de productos.

o de cualquier otra plataforma de venta de productos. Contar con un perfil de vendedor menor a 6 meses dentro de PayPal.

dentro de PayPal. Tener un historial negativo en lo que a venta de productos dentro de eBay respecta.

en lo que a venta de productos dentro de eBay respecta. Poseer más de 4 disputas dentro de PayPal.

Ser un vendedor dentro de una categoría de alto riesgo: venta de viajes, cupones, entradas para eventos y productos intangibles.

Vender o comprar saldo de PayPal.

¿Cuánto tiempo tarda en liberarse el saldo retenido en PayPal?

Las retenciones de saldo según PayPal son por 21 días. Pasados esos días, el dinero será liberado automáticamente en la cuenta del usuario, en caso de que no se haya presentado ningún inconveniente. De igual forma, PayPal especifica que a veces el dinero retenido se libera antes de los 21 días, esto se hace si PayPal no encuentra ningún tipo de irregularidad en la transacción.

Por otro lado, PayPal puede llegar a extender este plazo si encuentra algún tipo de inconveniente en la compra y venta de un producto. En el caso de que el producto no llegue a destino, o bien sea incorrecto, PayPal extenderá esa retención 21 días más. Si el problema no es solucionado y ambas partes no se han puesto de acuerdo, la cuenta del vendedor podría llegar a ser limitada por un periodo de 180 días.

Sin mucho más que añadir, te recomendamos prestar especial atención a los correos electrónicos que envía PayPal. En dichos emails indican si se ha quitado la retención a los pagos, o bien si hay algún problema que no les permite eliminar dicha retención. Además, tendrás que tener especial cuidado al momento de entrar en tu cuenta, pues hay todo tipo de estafas relacionadas con PayPal que podrían llegar a causar que tu cuenta sea robada.