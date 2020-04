¿Te ha llegado un email en el que se te comunica que PayPal ha limitado tu cuenta? No le prestes atención, esta es una nueva estafa que lo único que busca es obtener tu contraseña para poder robarte todo el dinero que tienes dentro de la cuenta.

Por otro lado, si has visto en Facebook que PayPal está regalando 20€, pincha aquí. Allí te mostramos por qué esa “oferta” es una estafa y qué es lo que debes hacer en caso de haber caído en la misma.

PayPal no limita cuentas, ten mucho cuidado

Si bien decir que PayPal no limita cuentas es erróneo, no lo hace al azar y luego lo comunica por medio de un correo electrónico. Los motivos por los que PayPal limita cuentas son varios, aunque uno de los que más destaca es el de la verificación de la misma, o sea, si no has puesto una tarjeta de crédito o no has confirmado tu cuenta de correo electrónico para verificar tu identidad. En ese caso, PayPal podría llegar a limitar la recepción y el envío de dinero.

Si esto llegase a pasarte a ti, PayPal te enviaría un email avisándote que tu cuenta tiene algún tipo de problema y que es necesario que ingreses a la misma para poder resolverlo. Nunca jamás (ni antes ni tampoco ahora) PayPal les avisa a sus clientes que su cuenta fue limitada y que debe ingresar al “siguiente enlace” para poder quitar esa limitación. En caso de que hayas recibido un email de este tipo, como el que observas en la segunda imagen de la nota, deberías eliminarlo de inmediato.

Caí en esta estafa de PayPal, ¿qué hago?

Lo primero que debes hacer es cambiar tu contraseña, en caso que aún tengas acceso a la cuenta claro está. Una vez cambiada la contraseña, podrás evitar que tu dinero sea robado. Por otro lado, si no puedes ingresar a tu cuenta, tendrás que seguir todos los pasos necesarios para poder recuperarla, dichos pasos los encuentras en este enlace.

Por último, en caso de que tu cuenta de PayPal registre pagos no autorizados de Google Pay, pincha aquí. No hace mucho, PayPal tuvo un problema de seguridad, el cual, si bien fue solucionado, muchos usuarios no se han dado cuenta y no han tomado cartas en el asunto.